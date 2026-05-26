軽量車体でトランポとの愛称もバツグン！

モンキーミーティング運営事務局は、2026年5月16日に東京サマーランド第2駐車場Aエリア・特設会場（東京都あきる野市）で「第18回モンキーミーティング」を開催しました。

同会場には過去に販売された希少な限定車や趣向を凝らしたカスタムバイクなど、様々なスタイルのホンダ「モンキー」や「スーパーカブ」系の横型エンジンを搭載した派生モデルが550台以上集まりました。

【画像】人気すぎて受注停止中！ ミニモトが販売する原付二種バイク「ミニQ」を 画像で見る（30枚以上）

数ある展示車両の中で来場者の多くから注目を浴びていたのが、4ストロークエンジンを搭載した小排気量ミッション付きバイク、いわゆる4ミニ系のパーツを展開するMINIMOTOが、2025年末に発売した「MINI Q（ミニQ）」です。

このモデルは、モンキーの初代モデル（Z50M）を彷彿とさせる、愛らしいルックスが特徴的な小型ファンモデルで、初心者でも安心して扱える軽量な車体が魅力となっています。

エンジンにはYX製の110cc単気筒4ストロークエンジンが採用されています。このエンジンは最高出力5.1kw／8000rpm、最大トルク7.2Nm／5000rpmをマークし、最高速度は80km／hに達する性能を有しています。また、遠心クラッチを備えているため、ライダーはクラッチ操作をすることなく、気軽に走りを楽しめます。

全長1170×全幅647×全高810mmと非常にコンパクトな車体ながら、フレームは頑丈に設計されており、優れた走行安定性が確保されています。足回りは、フロントに油圧サスペンション、リアにはクラシカルなリジッド方式を採用。ブレーキシステムは前後ともにドラム式です。

このモデルで特筆すべき点は、わずか67kgという車体重量です。この軽さによって、軽バンといった小型のトランスポーターにも容易に積載することが可能です。そのため、好きな場所に持ち運んでライディングを満喫するといった楽しみ方もできます。

MINI Qの価格は31万1200円（消費税込）です。しかし現在、想定を大きく上回る注文が寄せられたため、受注を停止しています。2026年夏期入荷予定分以降の注文に関しては、生産予定が確定し次第、改めて受注が再開される予定です。

クラシカルな見た目とは裏腹に軽快な走行性能を持ち、クラッチ操作が不要という手軽さも兼ね備えたこの一台は、初めてバイクに乗る人にもおすすめできるモデルです。

■「ミニQ」主要諸元

原動機製造元 YX

原動機方式 単気筒4ストローク／空冷

原動機型式 153FMH-2

原動機外寸法 460×300×260mm

原動機重量 21kg

ボア×ストローク 52.4×49.5mm

最大回転数 8000rpm

最大トルク 3N.m

使用オイルポンプ RR3OX

オイルポンプ能力 25L／h

最大トルク 7.2N.m／5000rpm

最大出力 5.1kw／8000rpm

圧縮率 9.0:1

クラッチタイプ 4枚板／遠心クラッチ

ギヤ方式 4速リターン

タイヤサイズ 前輪:3.5-6／後輪:3.5-6

空気圧 フロント:250kpa／リア:250kpa

車体荷重バランス 前輪:32kg／後輪:35kg

最大積載重量バランス 前輪:53kg／後輪:89kg

車体寸法 全長1170×全幅647×全高810mm

原動機始動方式 キック始動／セルモーター始動

使用燃料 ガソリンもしくはハイオクガソリン

ホイールベース 855mm

乗車人数 1人

最大総載重量 200kg

最大積載重量 142kg

車体重量 67kg

最高速度 80km／h

前輪ブレーキ方式 ドラム

後輪ブレーキ方式 ドラム

ブレーキ作動方式 前:ハンドブレーキ／後:フットブレーキ