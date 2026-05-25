「今日好き」田中陽菜（ひなた）ミニドレス×レースタイツで美スタイル披露「お姫様すぎる」「色白で憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）が5月25日、自身のInstagramを更新。白いミニドレスにレースタイツを履いた姿を公開した。
【写真】「今日好き」美女JK「スタイル抜群」ミニ×レースタイツで美脚スラリ
「本日5月25日で18歳になりました！改めていつも応援してくださっているファンの皆様、支えてくださっている関係者の皆様、そして家族本当にありがとうございます！」と18歳の誕生日を迎えたことを報告し、感謝を伝えた田中。金髪に白いリボンを飾り、ノースリーブの純白のミニドレスに白いレースタイツ、ブラウンのショートブーツ姿のショットを複数枚投稿し、スラリとした美しい脚を見せている。
また「何事も完璧じゃなくていい。自信がないならフリでいい。飛び込んだ未知の挑戦を財産にする。そんなたくさんの挑戦を恐れない自分で自分と戦うインフルエンサー・タレントになります！！」と今後の抱負もつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。また「お姫様すぎる」「ドレス姿可愛すぎる」「色白で憧れ」「ドレスにブーツを合わせるコーデおしゃれ」「天使」「色白な肌に白コーデが映えてる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、2026年4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女JK「スタイル抜群」ミニ×レースタイツで美脚スラリ
◆田中陽菜、ミニドレス×レースタイツ姿公開
「本日5月25日で18歳になりました！改めていつも応援してくださっているファンの皆様、支えてくださっている関係者の皆様、そして家族本当にありがとうございます！」と18歳の誕生日を迎えたことを報告し、感謝を伝えた田中。金髪に白いリボンを飾り、ノースリーブの純白のミニドレスに白いレースタイツ、ブラウンのショートブーツ姿のショットを複数枚投稿し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆田中陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。また「お姫様すぎる」「ドレス姿可愛すぎる」「色白で憧れ」「ドレスにブーツを合わせるコーデおしゃれ」「天使」「色白な肌に白コーデが映えてる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、2026年4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。（modelpress編集部）
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