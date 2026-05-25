TWICEチェヨン、美脚輝くバルーンミニスカ姿「圧巻のスタイル」「何を着ても絵になる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/25】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のチェヨン（CHAEYOUNG）が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】27歳TWICEメンバー「手脚長くて小顔すぎる」美脚スラリのミニスカート姿
チェヨンは、いちごや赤ワイン、プレッツェル、ヘッドホンなどの絵文字を添え、写真を複数枚投稿。石畳の上で撮影した写真には、キャラクターがデザインされたライトグリーンのノースリーブトップスにミニ丈バルーンスカートを合わせたスタイルで、ジャケットを手にした姿が収められており、美しい脚が際立つショットとなっている。
また、芝生に覆われた広場での全身ショットやサングラス姿でポーズをとる写真なども載せている。
この投稿は「どこにいてもオーラすごい」「圧巻のスタイル」「手脚長くて小顔すぎる」「何を着ても絵になる」「サングラスがめちゃくちゃ似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳TWICEメンバー「手脚長くて小顔すぎる」美脚スラリのミニスカート姿
◆チェヨン、美脚際立つバルーンミニスカート姿披露
チェヨンは、いちごや赤ワイン、プレッツェル、ヘッドホンなどの絵文字を添え、写真を複数枚投稿。石畳の上で撮影した写真には、キャラクターがデザインされたライトグリーンのノースリーブトップスにミニ丈バルーンスカートを合わせたスタイルで、ジャケットを手にした姿が収められており、美しい脚が際立つショットとなっている。
また、芝生に覆われた広場での全身ショットやサングラス姿でポーズをとる写真なども載せている。
◆チェヨンの投稿に「圧巻のスタイル」と反響
この投稿は「どこにいてもオーラすごい」「圧巻のスタイル」「手脚長くて小顔すぎる」「何を着ても絵になる」「サングラスがめちゃくちゃ似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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