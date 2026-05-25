弘電社 <1948> [東証Ｓ] が5月25日大引け後(16:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来100円としていた27年3月期の年間配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は株主の皆様への利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、事業基盤充実のため、業績動向および財政状況等を総合的に判断し、配当による株主の皆様への利益還元を継続的に行うことを基本方針としておりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年９月30日を基準日とした中間配当及び2027年３月31日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、当社は、本日開催の取締役会において、2027年３月期の配当予想を修正し、同期の中間配当及び期末配当を行わないことを決議いたしました。