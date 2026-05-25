開催：2026.5.25

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 5 [アスレチックス]

MLBの試合が25日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとアスレチックスが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するアスレチックスの先発投手はルイス・メディーナで試合は開始した。

1回表、1番 カルロス・コルテス 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 SD 0-1 ATH

2回表、8番 ヘンリー・ボルテ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 SD 0-2 ATH、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SD 0-3 ATH

4回表、ピッチャー マイケル・キングがワイルドピッチでアスレチックス得点 SD 0-4 ATH

6回裏、4番 マニー・マチャド 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでパドレス得点 SD 1-4 ATH

7回裏、8番 タイ・フランス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 2-4 ATH

9回表、4番 タイラー・ソダーストロム 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SD 2-5 ATH

試合は2対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで4勝3敗0S。アスレチックスのバーローにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 08:24:23 更新