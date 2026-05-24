この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真が「【北上か】台風の卵 6月頭に日本の南海上へ 最新の見通し｜台風情報 #マニアック天気 #台風6号 #台風」を公開した。動画では、フィリピン東方で発生が予想される熱帯低気圧（台風の卵）が、6月頭にかけて日本の南海上へ進む可能性について、複数の予測モデルを用いて最新の見通しを解説している。



松浦はまず衛星画像を用い、フィリピン東方からインドネシア付近にかけて存在する低圧部に言及。ここから雲が集中することで熱帯低気圧となり、さらに発達して台風になっていく流れを説明した。GSMモデルを用いた予測では、高気圧の縁を回るようにして6月の頭にかけて日本の南海上を進み、伊豆諸島と小笠原諸島の間を発達しながら通過するシナリオが示されている。また、アンサンブル予測を用いた解説でも、沖縄方面へ近づくものから早めに曲がるものまで予測の幅は広いものの、最終的には東へ進むコースが描かれている。



さらに、海外モデルであるECM（欧州）とGFS（米国）のアンサンブル予測も比較した。ECMの予測は発達度合いが弱めである一方、GFSの予測では50から70ノットの風速を持ち「場合によっては暴風域を伴っている」可能性があると指摘。進路の予測には依然としてブレがあるものの、「南海上から北上、そしてその後に転向して東へ進む」という大まかな傾向は各予測で揃いつつあると分析した。



また、6月の台風統計にも触れ、平年の発生数は1.7個、本土への上陸は0.2個と本格的なシーズンではないと説明。しかし、今年は亜熱帯高気圧の勢力が強いため「いつもよりかは近づいてきやすい」と警戒を促した。現時点では詳細な進路予測は困難だが、6月の頭付近には関東や伊豆諸島などに影響が及ぶ可能性があるため、引き続き最新の気象情報に留意したい。