STARGLOWの新曲『Good Boys Anthem』ティザー映像第2弾公開！MVプレミア公開も決定
STARGLOWが5月25日より配信リリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像第2弾を公開した。
■新曲への期待が高まるティザー映像パート2
ティザー第2弾として公開されたのは、学生服姿のメンバー5人がバンド練習スタジオとおぼしき一室で談笑する1コマ。
息を呑むほどの緊迫感にあふれていた第1弾とは打って変わった世界観となっており、5月25日20時にYouTubeにてプレミア公開されるMusic Video本編ではどのようなストーリーが展開されるのか、さらなる期待が集まる映像となっている。
また今作のリリースを記念し、Pre-Add/Pre-Saveやダウンロードにて豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定しているので、ファンは要チェックだ。
今後のSTARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースも決定。
さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、1日～2日に神奈川・横浜アリーナ、8日～9日兵庫・GLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。
■リリース情報
2026.05.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」
https://avex.ffm.to/7a7x3j6
https://starglow.lnk.to/GoodBoysAnthem
2026.07.22 ON SALE
SINGLE「Drivin’ My Life」
https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife
2026.07.29 ON SALE
DVD&Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』
https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar
■ライブ情報
『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』
08/01（土）神奈川・横浜アリーナ
08/02（日）神奈川・横浜アリーナ
08/08（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
08/09（日）兵庫・GLION ARENA KOBE
■【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」-Teaser Pt2-
■【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」MV（5月25日20時プレミア公開）
■関連リンク
「Good Boys Anthem」配信キャンペーン
https://starglow.tokyo/news/music/1057/
「Drivin’ My Life」特設サイト
https://starglow-sp.com/DrivinMyLife/
STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-特設サイト
https://starcruise2026.starglow.tokyo/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/