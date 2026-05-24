STARGLOWの新曲『Good Boys Anthem』ティザー映像第2弾公開！MVプレミア公開も決定

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STARGLOWが5月25日より配信リリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像第2弾を公開した。

■新曲への期待が高まるティザー映像パート2

ティザー第2弾として公開されたのは、学生服姿のメンバー5人がバンド練習スタジオとおぼしき一室で談笑する1コマ。

息を呑むほどの緊迫感にあふれていた第1弾とは打って変わった世界観となっており、5月25日20時にYouTubeにてプレミア公開されるMusic Video本編ではどのようなストーリーが展開されるのか、さらなる期待が集まる映像となっている。

また今作のリリースを記念し、Pre-Add/Pre-Saveやダウンロードにて豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定しているので、ファンは要チェックだ。

今後のSTARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースも決定。

さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、1日～2日に神奈川・横浜アリーナ、8日～9日兵庫・GLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」

https://avex.ffm.to/7a7x3j6

https://starglow.lnk.to/GoodBoysAnthem

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife

2026.07.29 ON SALE

DVD&Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar

■ライブ情報

『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』

08/01（土）神奈川・横浜アリーナ

08/02（日）神奈川・横浜アリーナ

08/08（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

08/09（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

■【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」-Teaser Pt2-

■【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」MV（5月25日20時プレミア公開）

■関連リンク

「Good Boys Anthem」配信キャンペーン

https://starglow.tokyo/news/music/1057/

「Drivin’ My Life」特設サイト

https://starglow-sp.com/DrivinMyLife/

STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-特設サイト

https://starcruise2026.starglow.tokyo/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/