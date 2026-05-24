宮田俊哉『境界のメロディ』新規イラスト&コメント公開 小説1巻発売から2周年の記念日
Kis-My-Ft2・宮田俊哉が手がけた小説『境界のメロディ』（KADOKAWA・メディアワークス文庫）の発売2周年を記念して24日、同作ポータルサイトがオープンし、新規イラストが公開された。また、グッズの制作が発表された。
【画像】『境界のメロディ』ビジュアル
『境界のメロディ』は、宮田による音楽×青春を題材とした物語。2024年5月24日に小説1巻が発売され、翌年5月から月刊コミック誌「ヤングエース」で連載がスタート。同年11月には小説2巻、コミック1巻が同日発売された。
メジャーデビューを目前に、デュオ「かにたま」の相方・カイを事故で亡くし、無気力に生きていたキョウスケだったが、3年後に突然カイが現れるところからストーリーが展開。再び重なり合う2人の音楽、そして彼ら自身、関わってきた人々それぞれの想いが多くの感動を呼び、“次にくるライトノベル2024”の文庫部門・女性読者投票などで1位を獲得している。さらに、宮田が夢として掲げていたTVアニ
メ化も発表された。
公開されたポータルサイトでは、今後『境界のメロディ』に関する全ての情報が集約される。サイトのTOPには、小説のイラストを担当したLAMによって描きおろされたキョウスケとカイが掲載。2周年をお祝いするようなピースサインが印象的なイラストになっている。
■宮田俊哉コメント
「境界のメロディ」が発売されて2年が経ちました。
僕の人生を大きく変えてくれた大切な物語です。
まず小説から漫画になりました。
それだけでも夢のような出来事なのに、さらにアニメ化が決まりました！
こんなに幸せでいいのか？と思ってしまうほど本当に嬉しい事が続いています！
地に足をつけて素晴らしい物を皆さんにお届け出来る事が楽しみです！
■LAMコメント
「境界のメロディ」2周年おめでとうございます！
アニメ化も発表され、嬉しい気持ちでいっぱいの2年間でした。
こうして温かい気持ちで2周年を迎えられたのも、いつも応援してくださる皆様のお陰です。
本当にありがとうございます！
今後もイラストレーターとして、キョウスケとカイの物語をお届けするお手伝いができるよう頑張ります！
これからも「境界のメロディ」をよろしくお願いします！
【画像】『境界のメロディ』ビジュアル
『境界のメロディ』は、宮田による音楽×青春を題材とした物語。2024年5月24日に小説1巻が発売され、翌年5月から月刊コミック誌「ヤングエース」で連載がスタート。同年11月には小説2巻、コミック1巻が同日発売された。
メ化も発表された。
公開されたポータルサイトでは、今後『境界のメロディ』に関する全ての情報が集約される。サイトのTOPには、小説のイラストを担当したLAMによって描きおろされたキョウスケとカイが掲載。2周年をお祝いするようなピースサインが印象的なイラストになっている。
■宮田俊哉コメント
「境界のメロディ」が発売されて2年が経ちました。
僕の人生を大きく変えてくれた大切な物語です。
まず小説から漫画になりました。
それだけでも夢のような出来事なのに、さらにアニメ化が決まりました！
こんなに幸せでいいのか？と思ってしまうほど本当に嬉しい事が続いています！
地に足をつけて素晴らしい物を皆さんにお届け出来る事が楽しみです！
■LAMコメント
「境界のメロディ」2周年おめでとうございます！
アニメ化も発表され、嬉しい気持ちでいっぱいの2年間でした。
こうして温かい気持ちで2周年を迎えられたのも、いつも応援してくださる皆様のお陰です。
本当にありがとうございます！
今後もイラストレーターとして、キョウスケとカイの物語をお届けするお手伝いができるよう頑張ります！
これからも「境界のメロディ」をよろしくお願いします！