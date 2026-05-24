今年2月に60歳の節目を迎えた薬丸裕英が、25日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に初出演する。



【写真】アイドル時代の薬丸夫人の石川秀美が可愛いったらありゃしない♡

10代の頃から知る黒柳を前に、還暦を迎えた心境や「人生の第二のスタート」への意気込みを語る。誕生日当日には、家族がサプライズでお祝いをしてくれた。ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる5人の子どもたちが父のために極秘帰国。さらに総勢50名が駆けつけた盛大なパーティーと、その後初めて家族全員で出かけた旅行の秘話が明かされる。



また5歳になる孫に嫌われたくない一心でリクエストに全力で応える「激甘なじいじ」としての日常も紹介。孫と一緒に遊ぶため、かつて自分の子どもたちが使っていたおもちゃを引っ張り出すなど、微笑ましい交流が明かされる。孫を追いかける体力を維持するための健康習慣など、家族愛に満ちた等身大の素顔に迫る。



薬丸は1981年、TBSドラマ「2年B組仙八先生」でデビュー。翌年にシブがき隊を組む本木雅弘、布川敏和も同ドラマでデビューした。90年6月4日、石川秀美との婚約を発表し、会見で妊娠6カ月であることも伝えた。石川は結婚後、芸能界を引退。同年10月に第1子となる長男・翔が誕生。その後、次男の隼人、長女の玲美ら3男2女に恵まれる。なお翔は俳優、隼人はサッカー選手、玲美はタレントとして活躍している。



翔に21年1月、薬丸が溺愛する第1子男児が誕生した。



（よろず～ニュース編集部）