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「もうフランスには住めない」フランス人パパの本音。日本が住みやすすぎる理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「もう母国に住めない」フランス人パパの本音について語る動画を公開した。動画では、フランス出身のパパ・フロリアンが、子供たちに「パパはもうフランスに住めない」と告白し、日本の住みやすさや魅力について熱弁している。



動画は、パパが突然「パパはもうこれからはフランスに住めない」と切り出し、子供たちが驚く場面からスタート。「フランスは旅行と遊びに行くのはいいが、住むのはもう嫌だ」と語るパパは、その理由を大きく3つ挙げた。



1つ目の理由は「日本の方が住みやすい」こと。24時間営業のコンビニや、翌日に商品が届くネット通販など、日本の利便性を絶賛する。さらに、タブレット注文やネコロボットによる配膳を行うファミリーレストランに触れ、「便利すぎじゃないですか？」と驚きを隠せない様子。一方、フランスの宅配便は不在だと郵便局まで取りに行かなければならず、日曜日はスーパーも閉まってしまう不便さを明かした。



2つ目の理由は「学校関係」。自身がフランスで過ごした学生時代は「楽しくなかった」と振り返り、日本の学校の魅力を語る。子供たちの道徳や社会の授業、さらには幼稚園でオーケストラを体験する教育レベルの高さに感銘を受けたという。「どう見ても日本の学校の方がいいなと思った」と、親としての確固たる視点を提示した。



3つ目の理由は「安全面」。フランスは「危ないことが多かった」と語り、車の放火や泥棒などが身近にあったと回顧する。小学生が1人で登下校できる日本の治安の良さを高く評価し、「自分の子供たちにそういう（危険な）生活をさせたくない」と切実な親心を覗かせた。



とはいえ、年間16週間もあるというフランスの長期休暇やバカンス文化には今も魅力を感じており、「旅行で行くのは好き」と語るフロリアン。最後は子供たちに「フランスに住みたい？」と問いかけ、娘のエマが「はい！」と無邪気に答える微笑ましいやりとりで締めくくられている。外国人から見た日本の良さを改めて実感できる、家族の温かい対談となっている。