『花ざかりの君たちへ』第2期PV解禁 主題歌はOmoinotake
テレビアニメ『花ざかりの君たちへ』（花君）第2期の新情報が発表された。Omoinotakeによるオープニングテーマ「FLASHBULB」とエンディングテーマ「花束」の２曲が使用されたPVが解禁された。
【動画】キス寸前！？公開された『花ざかりの君たちへ』第2期PV
『花ざかりの君たちへ』は、漫画誌『花とゆめ』で1996〜2004年まで連載していた漫画が原作で、憧れの高跳び選手・佐野泉に会うために、アメリカから性別を偽って全寮制男子高に転入した少女・瑞稀が主人公で、運命か偶然か佐野と同室になり、危険いっぱいの男子校ライフを描いたストーリー。
コミックスはシリーズ累計1700万部を突破している人気作品で、2007年に堀北真希さん、小栗旬、生田斗真、水島ヒロら、2011年に前田敦子、中村蒼、三浦翔平らが出演したテレビドラマが放送され話題となった。テレビアニメ第2期は7月1日より放送される。
作者の中条比紗也さんは2023年10月に亡くなっており、今回は初のアニメ化で花とゆめ編集部は「『花ざかりの君たちへ』がアニメになります！以前から、中条比紗也先生と共に内容を話し合いながら進めてきた企画です。中条先生もキャラクターのラフやシナリオを見ながら、まんがと違った表現方法で紡がれる「花君」の世界観をとても楽しみにしていました」と説明。
「先生と一緒に完成版を目にすることができなかったのは、とても残念ではありますが、読者の皆様の熱い応援のおかげで、完結から20年が経とうとしている「花ざかりの君たちへ」が、再びアニメという形で動き出すことは、大変ありがたいと思っております」とし、「中条先生や読者の皆様の期待に応えられるよう、制作現場、編集部と力を合わせて取り組んでおりますので、放送を楽しみにお待ちください！」と呼びかけていた。
■Omoinotakeコメント
この度TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期のOPとEDを担当させいただくことになりましたOmoinotakeです。時代や国を超えて愛されているこの作品に、2曲も携わらせていただけることを、心から嬉しく思います。眩しいほどの煌めき「FLASHBULB」に、秘めた恋心を「花束」に、作品から受け取った感情をそれぞれの曲に、全力で込めて作らせていただきました。あなたの元へ届く日を、心待ちにしています。
【動画】キス寸前！？公開された『花ざかりの君たちへ』第2期PV
『花ざかりの君たちへ』は、漫画誌『花とゆめ』で1996〜2004年まで連載していた漫画が原作で、憧れの高跳び選手・佐野泉に会うために、アメリカから性別を偽って全寮制男子高に転入した少女・瑞稀が主人公で、運命か偶然か佐野と同室になり、危険いっぱいの男子校ライフを描いたストーリー。
作者の中条比紗也さんは2023年10月に亡くなっており、今回は初のアニメ化で花とゆめ編集部は「『花ざかりの君たちへ』がアニメになります！以前から、中条比紗也先生と共に内容を話し合いながら進めてきた企画です。中条先生もキャラクターのラフやシナリオを見ながら、まんがと違った表現方法で紡がれる「花君」の世界観をとても楽しみにしていました」と説明。
「先生と一緒に完成版を目にすることができなかったのは、とても残念ではありますが、読者の皆様の熱い応援のおかげで、完結から20年が経とうとしている「花ざかりの君たちへ」が、再びアニメという形で動き出すことは、大変ありがたいと思っております」とし、「中条先生や読者の皆様の期待に応えられるよう、制作現場、編集部と力を合わせて取り組んでおりますので、放送を楽しみにお待ちください！」と呼びかけていた。
■Omoinotakeコメント
この度TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期のOPとEDを担当させいただくことになりましたOmoinotakeです。時代や国を超えて愛されているこの作品に、2曲も携わらせていただけることを、心から嬉しく思います。眩しいほどの煌めき「FLASHBULB」に、秘めた恋心を「花束」に、作品から受け取った感情をそれぞれの曲に、全力で込めて作らせていただきました。あなたの元へ届く日を、心待ちにしています。
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