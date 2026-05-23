軽々と抱っこすることができていた生後2ヶ月の赤ちゃん犬。10ヶ月後、同じ場所で同じように撮影したら…もはや別犬のような成長っぷりが話題になっているのです。

驚きが隠せない、まさかの成長ビフォーアフターを捉えたその光景は記事執筆時点で193万回を超えて表示されており、8.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：軽々と抱っこされる赤ちゃん犬→10ヶ月後に『同じ場所で撮影した』結果…もはや別犬のような『成長』】

軽々と抱っこされる赤ちゃん犬→10ヶ月後…

Xアカウント『@snowski1008』に投稿されたのは、サモエド×ハスキー「パウ（POW）」くんの成長ビフォーアフター。

パウくんがお迎えされたばかり、生後2ヶ月だった頃は軽々と抱っこをしてもらいながら、お散歩を楽しまれていたのだといいます。

もはや別犬のような『成長速度』が話題

ママさんの肩に置かれたふわふわのおてて、ひょっこりと覗くお顔はあまりにも愛くるしいもので、一見するとぬいぐるみを抱いているかのように見えるほど。

それから約10ヶ月が経過、1歳を迎えた現在はというと…。

この日、当時と同じ場所で同じように抱っこしてもらっていたというパウくん。

10ヶ月前抱っこされていた時はちょうどママさんのお顔の隣にちょこんとパウくんのお顔があったのですが…現在では、優に頭一個分を超えた位置に凛々しくなったそのお顔が…。

ママさんの体に隠れていたお顔以外の部分も、その殆どが隠しきれず『抱っこ』というよりは『乗っかっている』かのような状態になってしまっていたのだとか。

しかしその表情にはどこかあどけなさが残っており、抱っこをしてもらうことに何の違和感も感じていなさそうな、自認は現在でもしっかりと赤ちゃんなところに悶絶必至…！

体重でいえば約4倍の成長だそうで、抱っこも『30秒で限界がきた』と語る飼い主さん。まだまだ成長する見込みなのだそうで、また1年後が楽しみでなりませんね！

まるで別犬のような驚きの成長っぷりを披露してくれたパウくんのお姿は、多くのユーザーに驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「すごい成長だ」「飼い主さんと商店街が小さくなっただけで…」「飼い主が抱っこしてもらう側になりそう」「甘えん坊なところとご主人様が大好きなのは変わってないですね」「自認子犬なのが伝わってくる」などのコメントが寄せられています。

仲良し大型犬兄弟の尊すぎる日常

1歳を迎えたパウくんには、サモエド「スキー」くんという素敵なお兄ちゃんの存在も。何でもスキーくんの真似をしたがるというパウくんにも優しく接してくれる紳士なのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、さまざまな場所へのお出かけを楽しんだり元気いっぱい遊んだりとその賑やかで微笑ましい日常は、大型犬の魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@snowski1008」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。