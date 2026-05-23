女性アイドルグループ「輝きぱにっく」が22日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。メンバーの3人を一挙に解雇したことを発表した。



【写真】「複数の重大な契約違反」を告白した一ノ瀬広乃

公式アカウントでは文書を公開。「この度、輝きぱにっく所属の来栖ももなが、特定のファンとの私的交流が発覚したため、本日2026年5月22日付で解雇処分とし、グループを脱退とさせていただく運びとなりました」と発表した。続けて「一ノ瀬広乃、眠暗ねむの2名につきましても、複数の重大な契約違反が発覚したため、本日2026年5月22日付で解雇処分とし、グループを脱退とさせていただきます」と2人の解雇も発表。この日だけで一挙3人の解雇を通告した。



運営は「日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが二度と発生しないよう、運営として所属メンバーへの指導及び管理体制の強化を徹底してまいります」とつづった。



同日には、解雇が発表された一ノ瀬広乃が自身のXで「この度は多大なるご迷惑をおかけして申し訳ございません」と謝罪した。さらに「輝きぱにっくではプライベートでメンバー同士での交流が禁止されてる中、自分の欲に負けプライベートでの交流を行ってしまいました」「他にもメンバー内での私的交流だけではなく、辞め方の良くなかった運営さんとも遊んでしまったりしてました」と、自ら「複数の重大な契約違反」となった内容を公表した。



また「1つだけではなく、メンバー同士での交流だったり、辞め方の良くなかった運営さんとの交流、勘違いされるような行い、それを隠蔽してきたことが私の今回の問題です」と自身の非を認めた。最後には「輝きぱにっくでは2年間続けれたこと、みなさんの力があっての事です。 このような残念な報告をしてしまって本当にすみませんでした」と改めて謝罪していた。



輝きぱにっくは3人が解雇されるまで、8人組の女性アイドルグループだった。23日にはライブが予定されているが、運営アカウントでは「輝きぱにっくに以下2名がサポートメンバーとして加入する運びとなりました」として、花摘みくる、天宮るぅながサポートメンバーとして緊急加入したことを発表している。2人は、輝きパニックをプロデュースする清水まりんが同じくプロデュースしているアイドルグループ「ふれふれフレーバー」のメンバーとして普段は活動している。



（よろず～ニュース編集部）