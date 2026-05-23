カルシウム・ビタミンB群も一緒に補給！ エクスプロージョン「スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK」

記事ポイント ホエイプロテインの半額以下、1kgあたり1,466円（税込）から購入できる全栄養型プロテインが登場スキムミルク由来のタンパク質・カルシウム・ビタミンB群を一度に補給できる設計プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味の3フレーバーを展開 ホエイプロテインの半額以下、1kgあたり1,466円（税込）から購入できる全栄養型プロテインが登場スキムミルク由来のタンパク質・カルシウム・ビタミンB群を一度に補給できる設計プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味の3フレーバーを展開

ホエイプロテインの原料価格が5年間で約3倍に高騰するなか、エクスプロージョンが新カテゴリーの製品を市場に投入します。

「味付きスキムミルク」というこれまで存在しなかった区分を切り開いた、全栄養型の新商品です。

エクスプロージョン「スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK」





商品名：スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILKフレーバー：プレーン味 / 塩キャラメルホワイトチョコ味 / アーモンドミルク味（2026年夏にミルクチョコレート味を発売予定）価格：3kg単品 4,899円（税込）／ 3kgまとめ買い 4,399円（税込）〜発売日：2026年5月1日販売チャネル：オンラインストア、他ECモール

エクスプロージョンが2026年5月1日に発売した「スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK」は、3kgまとめ買い時に1kgあたり1,466円（税込）という価格を実現したプロテイン製品です。

同社のホエイプロテイン（WPC）の1kgあたり3,493円と比較すると約58％安く、ホエイプロテインの半額以下に抑えられています。

牛乳から脂質を除いたスキムミルク（脱脂粉乳）を主原料とし、タンパク質・炭水化物・カルシウム・ビタミンB群を天然の比率でまとめて補給できる設計です。

ホエイ・カゼイン・ソイという従来の分類にはなかった「味付きスキムミルク」という新カテゴリーに位置付けられ、毎日の栄養補給習慣としての使用を想定しています。

ホエイ高騰を背景にした価格設計

ホエイパウダーの輸入平均単価は直近5年間で約3倍以上に上昇しており、2026年現在もさらに値上がりが続いています。

GLP-1系薬（オゼンピック等）の普及による新たな需要層の台頭、食品大手による原料調達の拡大、チーズ生産に紐づく供給の構造的制約が重なった結果です。

スキムミルクプロテインは、こうした市場環境に対する代替選択肢として設計されています。

3kgまとめ買いで1kgあたり1,466円（税込）から手に入り、同社ホエイプロテインの同条件と比べると約2,000円以上の差があります。

継続使用を前提としたコスト設計が、この製品の核心にあります。

3フレーバーの展開と今後のラインアップ





発売時点では、プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味の3種類が用意されています。

白を基調とした大容量袋が3種横並びで展開され、各フレーバーのイメージ素材（スキムミルクパウダー・キャラメルキャンディ・アーモンドミルク）がそれぞれの背景に配置されたビジュアルが特徴的です。

2026年夏にはミルクチョコレート味の追加も予定されています。

プレーン味は素材そのものの風味を活かした仕上がりで、料理や他の食品と組み合わせやすい設計です。

塩キャラメルホワイトチョコ味とアーモンドミルク味は、毎日続けても飽きが来ないよう風味に変化を持たせています。

塩分・栄養バランスの設計

一食分（60g）でWPC製品と同等のタンパク質を摂取した場合の食塩相当量は約0.7gです。

1日の塩分摂取目安（6.5〜7.5g）の10分の1にとどまり、スキムミルク由来のミネラルによる塩味を感じながらも、塩分負荷は低く抑えられています。

肉類や魚の加工品でタンパク質を補う場合と比べて塩分摂取量を抑えやすく、食事管理中の使用にも対応しています。

さらにスキムミルクには炭水化物（エネルギー源）・カルシウム（骨・筋肉機能のサポート）・ビタミンB群（代謝補助）が自然な形で含まれており、単一栄養素製品にはない総合的な栄養補給が可能です。

朝食の代替や間食の置き換えとしての使用も想定されています。

ホエイ高騰が続く市場で、1kgあたり1,466円（税込）から手に入る「スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK」は、タンパク質だけでなくカルシウム・ビタミンB群も一度に補給できる点で、毎日の栄養管理を習慣にしたい方に適した選択肢です。

プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味の3フレーバーは、エクスプロージョンのオンラインストアおよび各ECモールで購入できます。

エクスプロージョン「スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK」の紹介でした。

よくある質問

Q. スキムミルクプロテインとホエイプロテインの栄養面での違いは何ですか？

A. スキムミルクプロテインはタンパク質に加えて炭水化物・カルシウム・ビタミンB群を天然の比率で含んでいます。

ホエイプロテインがタンパク質に特化した単一栄養素型であるのに対し、スキムミルクプロテインは食事に近い総合的な栄養補給が可能な設計です。

Q. 2026年夏に発売予定のフレーバーは何ですか？

A. ミルクチョコレート味が2026年夏に発売予定です。

現行の3フレーバー（プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味）に加わり、ラインアップが4種類になります。

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