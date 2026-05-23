ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】ロアッソ熊本 山口に1ー1でPK戦の末勝利 明治安田J2… 【速報】ロアッソ熊本 山口に1ー1でPK戦の末勝利 明治安田J2・J3百年構想リーグ 【速報】ロアッソ熊本 山口に1ー1でPK戦の末勝利 明治安田J2・J3百年構想リーグ 2026年5月23日 16時19分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 ロアッソ熊本はレノファ山口FCと対戦しました。 1対1で90分の試合を終え、PK戦の末、5ー4でロアッソが勝利しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 俳優・宇梶剛士さん 暴走族を経て少年院へ入った過去…「人を信じるには心の力がいる」社会復帰に向けて学ぶ少年たちに〝渡した〟思い 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, 上田, 工場, 神事, 沖縄, 葬祭, 伊東市, ダイス, リハビリ, 慰霊祭