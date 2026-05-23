4月期の連続ドラマも折り返しを過ぎ、ラストスパートに入ろうとしている。

そこで、本誌は独自アンケート調査を実施。「期待はずれだったドラマはどれ？」を、全国のドラマ好きの20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、民放プライムタイムに放送されている16作品で、そのなかから「もっとも期待はずれだった」作品をひとつだけ選んでもらった。

では、「期待はずれドラマ」トップ5から見ていこう。

第4位に同票で2作品が並んだ。

【第4位】『LOVED ONE』35票

主演・ディーン・フジオカ／フジテレビ系／水曜22時

「ディーンさんのファンだったけど、あまりに面白くなさすぎてリタイアしました」（60代・パート）

「設定がわかりにくく、登場人物に感情移入できなかった」（30代・医療系）

死因究明をおこなう法医学専門チーム「MEJ」の活躍を描く新感覚の法医学ヒューマンミステリードラマ。ディーンは天才法医学者を演じている。「新感覚」とはいうものの「既視感がある」という意見も複数。

【第4位】『夫婦別姓刑事』35票

主演・佐藤二朗、橋本愛／フジテレビ系／火曜21時

「選択的夫婦別姓制度に一石を投じる作品かと思っていたが、ただ妻側が旧姓を使用しているだけ。浅い」（20代・学生）

「設定に無理がありすぎ。無理やり夫婦別姓をねじ込んでいるのが見え見えでウンザリ」（60代・無職）

結婚を隠して別姓のままバディを組んでいる男女の刑事。職場ではあくまでも “単なる同僚” として振る舞う2人だが――という考察ミステリー刑事ドラマ。「ギャグが寒い」との意見もあり。

【第3位】『時すでにおスシ!?』47票

主演・永作博美／TBS系／火曜22時

「評判になっているので見てみましたが、それほどでもないかなと。大した事件も起きず、悪い人も出てこないけど、毎回見るほどでもない」（40代・主婦）

「数回は見たのですが……。恋愛要素は要らなかったかな」（50代・主婦）

鮨アカデミー講師を演じている松山ケンイチの「顔芸」が話題に。子育てを卒業した50代女性の「次のステップ」を描いているが、徐々に高まってきた「恋愛要素」には否定的な声がいくつもみられた。

【第2位】『GIFT』51票

主演・堤真一／TBS系／日曜21時

「『リブート』の後だけに、物足りなさを感じた」（50代・パート）

「堤真一さんとか有村架純さんとか、キャストが豪華なわりにはイマイチ。ストーリーもややありきたり」（60代・主婦）

パラスポーツである車いすラグビーを舞台にした物語。前期の日曜劇場『リブート』の評価が高かっただけに、比較されるのはつらいところ。また、「番組宣伝をさんざんやったわりには……」という意見も複数あった。

【第1位】『サバ缶、宇宙へ行く』53票

主演・北村匠海／フジテレビ系／月曜21時

「登場人物がめまぐるしく変わるので、ついていけない」（40代・公務員）

「第1話を見たけど、それだけで最終回の予想がついてしまった」（20代・学生）

「北村匠海と神木隆之介ということで期待したけど、話が全然盛り上がらず、3話で脱落しました」（30代・会社員）

教師と高校生が宇宙食開発に挑む、実話を基にした物語。生徒がどんどん卒業して入れ替わっていく点と、なんとなく最後まで展開が読めてしまうのが弱点だったかも。「期待はずれ」1位は残念だが、それは同時に「フジ月9」への期待の高さの裏返しともいえるだろう。