【ワークマン新商品】着るだけで良姿勢へ！ 高機能なエックスブースター冷感半袖Vネックがすご過ぎる
ワークマンの「快適ワーク研究所」が企業や専門機関とコラボ開発した、体のパフォーマンスを効率的に引き出す注目の新作コンプレッションインナーをご紹介します。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼エックスブースター冷感半袖Vネック（1500円）
体幹の動きに深く関わる部位へ低伸度のアシストスタビライザーを配置し、腰や肩甲骨の動きをスムーズに補助します。さらに袖の位置を後ろへずらした3D設計により、上半身を後ろに引っ張ることで良姿勢へと導きます。
肌に触れた瞬間にひんやり心地よい接触冷感機能（メッシュ部分除く）に加え、汗をかいても乾きやすい速乾性や、紫外線対策にうれしいUVカット機能も兼備。脇部分には気になるにおいを軽減する消臭テープが施されており、首元がすっきり見えるVネックデザインに仕上がっています。カラーはブラック、ネイビー、ホワイトが展開されています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
特許技術を採用したアシストコンプレッションインナー独自の設計とサポート機能により、立っているときでも座っているときでも、自然と胸を張ったような美しい姿勢へとサポートしてくれる優秀なインナーです。
▼エックスブースター冷感半袖Vネック（1500円）
体幹の動きに深く関わる部位へ低伸度のアシストスタビライザーを配置し、腰や肩甲骨の動きをスムーズに補助します。さらに袖の位置を後ろへずらした3D設計により、上半身を後ろに引っ張ることで良姿勢へと導きます。
労働環境の改善を目指す快適ワーク研究所のこだわりこの製品を手掛ける「快適ワーク研究所」は、労働寿命を延ばす製品の開発を目的としたワークマンの専門組織です。健康で長く働き続けられるよう健康促進を目指して作られた確かな機能性を、ぜひ毎日の生活やワークシーンに取り入れてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)