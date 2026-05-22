「アサシン クリードIV ブラック フラッグ」リメイク版は主人公の声優が交代。津田健次郎氏さんから花輪英司さんへ「制作における様々な検討と協議を重ねた結果」と説明
Ubisoftは5月22日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」において、日本語吹替キャストを発表した。
2013年に発売された「アサシン クリードIV ブラック フラッグ」のリメイク版となる本作。今回、日本語吹替キャストが発表され、主人公のエドワード・ケンウェイ役を花輪英司さん、アドウェール役を小松史法さん、アン・ボニー役を大津愛理さん、黒髭ーエドワード・サッチ役を廣田行生さんが担当することが明らかになった。
なお、原作となる「アサシン クリードIV ブラック フラッグ」ではエドワード・ケンウェイ役を津田健次郎さん、アン・ボニー役を高森奈緒さんが担当していたが、変更の理由については「制作における様々な検討と協議を重ねた結果」と発表。また、関係者個人に起因するものではなく、憶測を含む発言は控えるよう注意喚起がなされている。
Ubisoft Japanは公式Xにて、津田さんと高森さんへの感謝の言葉を綴っているほか、「フルリメイク版ならではの『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』を楽しみにお待ちいただければ幸いです」とコメントしている。
【『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』日本語吹替キャストに関するお知らせ】- Ubisoft Japan (@UBISOFT_JAPAN) May 22, 2026
『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』にて、エドワード・ケンウェイ役を花輪英司さん、そしてアン・ボニー役を大津愛理さんが新たに担当されることとなりました。…
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