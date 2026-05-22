【アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ】 7月9日 発売予定 価格：8,360円～

　Ubisoftは5月22日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」において、日本語吹替キャストを発表した。

　2013年に発売された「アサシン クリードIV ブラック フラッグ」のリメイク版となる本作。今回、日本語吹替キャストが発表され、主人公のエドワード・ケンウェイ役を花輪英司さん、アドウェール役を小松史法さん、アン・ボニー役を大津愛理さん、黒髭ーエドワード・サッチ役を廣田行生さんが担当することが明らかになった。

　なお、原作となる「アサシン クリードIV ブラック フラッグ」ではエドワード・ケンウェイ役を津田健次郎さん、アン・ボニー役を高森奈緒さんが担当していたが、変更の理由については「制作における様々な検討と協議を重ねた結果」と発表。また、関係者個人に起因するものではなく、憶測を含む発言は控えるよう注意喚起がなされている。

　Ubisoft Japanは公式Xにて、津田さんと高森さんへの感謝の言葉を綴っているほか、「フルリメイク版ならではの『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』を楽しみにお待ちいただければ幸いです」とコメントしている。

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