

『35 BOYS 5 CONCEPTS』（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』において、コンセプト評価のオリジナル楽曲5曲の音源配信が、5月22日より、各サブスクリプションサービスで音源配信を開始した。

今回のコンセプト評価には、第2回順位発表式を勝ち抜いた35人の練習生が参加した。練習生たちは7名ずつ5つのチームに分かれ、それぞれ異なるジャンルのオリジナル楽曲でハイレベルなパフォーマンスを披露。会場には国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーが応援に駆けつけ、熱気あふれる声援のなかで運命の現場投票が実施された。

各チームがメンバー再構成などの過酷な試練を乗り越え、切磋琢磨しながら熱い絆を見せたステージは、練習生一人ひとりの個性と魅力がふんだんに詰まった圧巻の展開となった。激しいバトルの結果、禁断の物語をダークに描いた楽曲「BLACK ANGEL」を披露したチーム・EVENIFが1位を獲得。さらにチーム内順位に応じて、今後の順位を大きく左右するベネフィットが付与された。番組配信直後にはSNSで大きな話題を呼んだ。

コンセプト評価のために描き下ろされた5つのオリジナル楽曲は、禁断の物語をダーク＆セクシーな世界観で描く「BLACK ANGEL」、夢を追う少年の熱い想いを刻むJ-ROCKダンスナンバー「DREAMER」、ラテンのグルーブが“炎”のように炸裂する「Fuego」、重厚なキックドラムに乗せて叩きつけるHipHopパフォーマンス曲「KICK」そして、猫のような駆け引きを表現した小悪魔ダンスポップ「Neko（ねこ）」の5曲。

また、dヒッツでも『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のプレイリストを配信中。さらに、5月25日より抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開始する。

楽曲紹介

■BLACK ANGEL

人間を愛してしまった天使が、やがて破滅の闇へと堕ちていく禁断の物語をセクシーかつダークな世界観で描き出した1曲。繊細な感情と壮大な世界観が交錯し堕落していく姿を表現している。■DREAMER

エネルギッシュなドラムンベースを取り入れた爽快なJ-ROCKダンスナンバー。どんな逆境や荒波にも立ち向かい、諦めずに夢を追い続ける少年のまっすぐな想いを描いた青春ど真ん中の楽曲。■Fuego

ラテンのグルーヴとヒップホップを融合させたビートに乗せ、やんちゃな子どもたちが恐れず時代を切り拓く姿を描いたエネルギッシュな1曲。“炎”のように激しく、自由に進み続け熱量あふれる楽曲。■KICK

「誰にも真似できないステージで圧倒する」という揺るぎない自信を、重厚なキックドラムに乗せて叩きつけるHipHopパフォーマンス楽曲。心臓を撃ち抜くようなビートと、中毒性の高いフックが強烈なインパクトを残す1曲。■Neko（ねこ）

気まぐれな猫のような振る舞いになぞらえた、いたずらな“駆け引き”を表現した楽曲。募る想いとは裏腹に素直になれないツンデレな感情を描いた、キュートでちょっぴり小悪魔なダンスポップ。