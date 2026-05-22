大宮が新ユニフォーム発表!!「音速で駆け抜けた軌跡」や「厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱」を表現

大宮が新ユニフォーム発表!!「音速で駆け抜けた軌跡」や「厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱」を表現