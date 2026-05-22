大宮が新ユニフォーム発表!!「音速で駆け抜けた軌跡」や「厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱」を表現
RB大宮アルディージャは21日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。
大宮はこれまでアンダーアーマーのユニフォームを着用していたが、来季からアディダスブランドのユニフォームを着用する。
新1stユニフォームのデザインコンセプトは「Sonic Boom」。クラブは「ネイビーのボディに走る、5本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現。それは、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴でもある。ピッチに、スタンドに、そして日本中に轟く衝撃波と共にRB大宮アルディージャは駆け上がる」と伝えた。
新2ndユニフォームのデザインコンセプトは「Through the Clouds」。クラブは「ボディに走る白のストライプは、厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱。雲を超えて、もっと高みへ。RB大宮アルディージャは、新たな舞台へ進み続ける」と説明している。
大宮はこれまでアンダーアーマーのユニフォームを着用していたが、来季からアディダスブランドのユニフォームを着用する。
新1stユニフォームのデザインコンセプトは「Sonic Boom」。クラブは「ネイビーのボディに走る、5本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現。それは、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴でもある。ピッチに、スタンドに、そして日本中に轟く衝撃波と共にRB大宮アルディージャは駆け上がる」と伝えた。
新2ndユニフォームのデザインコンセプトは「Through the Clouds」。クラブは「ボディに走る白のストライプは、厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱。雲を超えて、もっと高みへ。RB大宮アルディージャは、新たな舞台へ進み続ける」と説明している。
RB OMIYA ARDIJA 2026/27 NEW PARTNER & UNIFORM LAUNCH EVENT#RB大宮アルディージャ #ardija pic.twitter.com/2Y3dVh76Ir— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) May 21, 2026