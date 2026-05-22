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「マウントを取り合う時間はスパッと終わりに」SFC改定で勃発するマウント合戦への苦言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

CHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「SFC改定論争に終止符を！ロスからの手紙と、心を救う「爆笑ビデオ」」を公開した。動画では、ANAのSFC（スーパーフライヤーズカード）制度改定に伴って勃発している修行僧たちのマウント合戦に苦言を呈し、純粋に飛行機を楽しむ姿勢の大切さを呼びかけている。



SFC制度の変更により、界隈では「改悪だ」と騒ぐ派閥と「300万円でも安いくらい」という賛成派に分かれ、同じ修行仲間であるにもかかわらず、ラウンジ混雑の責任を押し付け合うようなギスギスした雰囲気が蔓延しているという。CHIKA氏はこの現状を、野球部員が純粋なプレーの楽しさを忘れてグローブの値段でマウントを取り合っている状態に例え、「仲間同士でいがみ合ってしまっている。これは本当にもったいないこと」と指摘した。



動画内でCHIKA氏は、ロサンゼルス在住の視聴者から届いたメールを紹介した。そこには、他人の都合や会社のルール変更で被害を受けることは日常茶飯事であり、自分たちではコントロールできない制度変更にエネルギーを消費するのではなく、自分たちがコントロールできる「自分の楽しみ方」にフォーカスすべきだというメッセージが綴られていた。さらに、メールで勧められたというフィリピン航空のメロドラマ風でコミカルな機内安全ビデオを紹介。「声を出して大爆笑した」と語り、視聴者へ笑いを届けた。



最後にCHIKA氏は、私たちが求めていたのは「誰が一番ステータスが高いかを競い合って優越感に浸ること」ではなく、空の旅へのワクワク感を共有することだったはずだと語りかける。無益なマウント合戦をおしまいにし、純粋に旅を楽しむという初心に帰ることの重要性を説き、動画を締めくくった。