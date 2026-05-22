200円って本気！？「専門店行くのちょっと待った！」コレ100均は凄すぎるって…
革靴のお手入れをしたいけれど、「ケア用品って意外と高い…」と感じたことはありませんか？そんな方にぜひチェックしてほしいのが、ダイソーのシューケアグッズ売り場！今回ご紹介する「靴ブラシ（豚毛入り）」も、まさか220円（税込）とは思えない本格派。これは専門店に行く前に、一度試してみる価値ありですよ！
商品名：靴ブラシ（豚毛入り）
商品情報
商品名：靴ブラシ（豚毛入り）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480595238
ダイソーのシューケアグッズ売り場で発見！本格的な豚毛入り靴ブラシが220円
ダイソーのシューケアグッズ売り場で見つけた「靴ブラシ（豚毛入り）」。100均アイテムとは思えないしっかりした作りで、最初に見た瞬間「これ本当に220円？」とビックリ。
豚毛入りのブラシは適度に硬さがあり、コシもしっかり。やわらかすぎず扱いやすいので、革靴のお手入れ初心者さんにもおすすめです。
シュークリームを使ったツヤ出しにもぴったりで、いつものお手入れがちょっと楽しくなりますよ♪
実際に使ってみても想像以上のクオリティ！手にフィットして使いやすいサイズ感も絶妙
実際に持ってみると、手でしっかり握りやすいサイズ感なのも嬉しいポイント。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズで、クリームを塗り伸ばす作業がとてもスムーズです。
ブラシ部分は少し毛足が長めで、靴のコバまわりや細かな装飾部分にもクリームがしっかり届いてくれます。
細部まできれいに仕上げやすいので、革靴を丁寧にケアしたい方にもピッタリ♡
220円でこのクオリティは神…♡本格的な使い心地に驚かされる名品
今回は、ダイソーの『靴ブラシ（豚毛入り）』をご紹介しました。
ブラシにしっかりコシがあるので、クリームを革の繊維の奥までなじませやすく、ツヤ感もきれいに出せる本格派。このクオリティで220円（税込）は、正直ちょっと信じられないレベル…！
しかも、価格がリーズナブルだから、黒用・茶色用などクリームの色に合わせて複数買いしやすいのも魅力。気兼ねなく揃えられるので、シューケア初心者さんにもぴったりです。気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。