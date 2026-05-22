200円って本気！？「専門店行くのちょっと待った！」コレ100均は凄すぎるって…

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商品情報

商品名：靴ブラシ（豚毛入り）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480595238

ダイソーのシューケアグッズ売り場で見つけた「靴ブラシ（豚毛入り）」。100均アイテムとは思えないしっかりした作りで、最初に見た瞬間「これ本当に220円？」とビックリ。

豚毛入りのブラシは適度に硬さがあり、コシもしっかり。やわらかすぎず扱いやすいので、革靴のお手入れ初心者さんにもおすすめです。

シュークリームを使ったツヤ出しにもぴったりで、いつものお手入れがちょっと楽しくなりますよ♪

実際に使ってみても想像以上のクオリティ！手にフィットして使いやすいサイズ感も絶妙

実際に持ってみると、手でしっかり握りやすいサイズ感なのも嬉しいポイント。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズで、クリームを塗り伸ばす作業がとてもスムーズです。

ブラシ部分は少し毛足が長めで、靴のコバまわりや細かな装飾部分にもクリームがしっかり届いてくれます。

細部まできれいに仕上げやすいので、革靴を丁寧にケアしたい方にもピッタリ♡

220円でこのクオリティは神…♡本格的な使い心地に驚かされる名品

今回は、ダイソーの『靴ブラシ（豚毛入り）』をご紹介しました。

ブラシにしっかりコシがあるので、クリームを革の繊維の奥までなじませやすく、ツヤ感もきれいに出せる本格派。このクオリティで220円（税込）は、正直ちょっと信じられないレベル…！

しかも、価格がリーズナブルだから、黒用・茶色用などクリームの色に合わせて複数買いしやすいのも魅力。気兼ねなく揃えられるので、シューケア初心者さんにもぴったりです。気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。