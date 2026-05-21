子どもたちに保護犬や保護猫を通じて命の大切さを学んでもらう特別授業が、5月21日に高知県香美市の中学校で行われました。



香美市の鏡野中学校で行われた特別授業は、7年前から犬や猫の保護活動に取り組む南国市のフタガミが、子どもたちに命の大切さを学んでもらおうと今回初めて企画したものです。



授業には中学2年生約130人が参加し、特別講師として高知市出身のタレントで現在、保護猫や保護犬活動に取り組む桑原みずきさんが講演。





桑原さんはこれまでの活動を紹介し、その中で感じた保護犬・保護猫やそのほかの動物たちとの向き合い方を通じて「共に暮らす責任」や「いのちの大切さ」を生徒たちに伝えていました。■桑原みずきさん「高知の現状ってどうなのかなというのと、保護をしている人たち、私も含めてが何を目指しているのか、その目指すものはみんなも一緒に考えたり命を大切にしてほしいなというところを伝えたかった」講演の後には、桑原さんの愛犬でかつて保護犬だった2匹・友美とタンゴとの交流も行われ、生徒たちはめったにない体験を楽しみながらも動物たちと暮らす責任感を学んだようでした。■生徒「すごく勉強になったし、自分でも猫を飼っているのでどういう風にしたらいいかわかった」「人間の命だけでなく動物たち・生きものの心を大事にしていきたい」フタガミでは、今後もこうした活動を通じてこどもたちに動物に対する優しさや責任感を学んでほしいとしています。