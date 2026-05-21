【アキュア】福島県産のブランド桃「あかつき」を使ったドリンクが数量限定で登場。果汁100％と70％の2つの味わい。

JR東日本の自販機を中心にドリンクを販売している「acure＜アキュア＞」は、オリジナル飲料ブランド「acure made アキュアメイド>」から、「福島あかつき もも 70％」など2商品を、2026年5月19日から順次販売しています。

果汁70％のペットボトルが先行販売

福島県産のブランド桃「あかつき」の味わいを活かし、すっきりとした後味が夏場にマッチする新商品「福島あかつき もも 70％」と、桃の甘みと贅沢感を楽しめるストレート果汁100％の「福島あかつき もも」が昨年に引き続き登場。異なる2種の「福島あかつき もも」シリーズが同時期に発売されるのはアキュアメイド初だといいます。

シーンや気分に合わせて、2つの「あかつき」の味わいを楽しめます。

・福島あかつき もも 70％

福島県産のブランド桃「あかつき」種だけを使った、果汁70％の飲料。「あかつき」の桃がもつ本来の甘みや酸味はそのまま、すっきりと飲みやすく仕上げています。持ち運びに便利なペットボトル入りです。容量は280ml。

数量限定です。5月19日からアキュアの自販機、「NewDays」「NewDays KIOSK」では5月26日から、そのほか店舗などでは順次販売します。

価格は220円。

・福島あかつき もも

桃の果実から搾った果汁を使ったストレート果汁100％の飲料で、色味や香味、糖度などは、桃の作柄状況によって微妙に違います。桃の風味をそのまま楽しめるストレート果汁ならではの味わいは、自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったりです。缶入りで、容量は160g。

6月2日12時からアキュア公式オンラインストアで販売を開始（20本入りのみ）するほか、JR東日本エリアの「NewDays」「NewDays KIOSK」では8月上旬に発売します。そのほか店舗などでも取り扱い予定です。

価格は、アキュア公式オンラインストアでは1箱4720円、NewDaysでは1本200円です。

運営上の都合によって販売スケジュールが変更になる場合があるほか、一部店舗では発売日が前後する場合があります。「NewDays」「NewDays KIOSK」では一部取り扱いのない店舗もあります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部