スザンヌ「子どもたちに大好評だった」ヤングコーンメニューなど手料理3品公開「新鮮」「器もオシャレ」
【モデルプレス＝2026/05/20】タレントのスザンヌが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理3品を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳美女タレント「器もオシャレ」子どもたちに大好評のヤングコーンメニュー
スザンヌは「子どもたちに大好評だったヤングコーンのバター醤油 しあわせ食感」とコメントを添え、写真を投稿。縦に切った髭付きのヤングコーンにバター醤油が絡んだ一皿を披露している。また、同じ日の投稿では「やっぱりすき焼きだよね」と肉、豆腐、白菜、ネギの入ったすき焼きや、胡麻のたっぷりかかったやみつき茄子の写真なども公開している。
これらの投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「早速やってみよう」「八宝菜以外のヤングコーンって新鮮」「ご飯が進みそうなメニューばっかり」「器もオシャレ」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「器もオシャレ」子どもたちに大好評のヤングコーンメニュー
◆スザンヌ「子どもたちに大好評」ヤングコーン料理など披露
スザンヌは「子どもたちに大好評だったヤングコーンのバター醤油 しあわせ食感」とコメントを添え、写真を投稿。縦に切った髭付きのヤングコーンにバター醤油が絡んだ一皿を披露している。また、同じ日の投稿では「やっぱりすき焼きだよね」と肉、豆腐、白菜、ネギの入ったすき焼きや、胡麻のたっぷりかかったやみつき茄子の写真なども公開している。
◆スザンヌの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「早速やってみよう」「八宝菜以外のヤングコーンって新鮮」「ご飯が進みそうなメニューばっかり」「器もオシャレ」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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