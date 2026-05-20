堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』第7話が5月24日夜9時から放送されます。

【写真】遺影と共に結婚式を挙げた

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下5月24日放送予定のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズの面々も結婚式に出席し、祝福する。

日本選手権まで60日。

「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤真一）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。

その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。

そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。

そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。

涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。

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