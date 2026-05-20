8コース・AIレッドチームから日本語講義まで！ CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」

記事ポイント 「CODE BLUE 2026」トレーニングが前年4コースから8コースへ倍増、2026年11月11日〜15日に開催AIレッドチーミング・ブラウザフォレンジック・DevSecOpsなど最先端8コースが出揃うカンファレンス早期割引チケット（78,000円税込）は5月31日まで販売 「CODE BLUE 2026」トレーニングが前年4コースから8コースへ倍増、2026年11月11日〜15日に開催AIレッドチーミング・ブラウザフォレンジック・DevSecOpsなど最先端8コースが出揃うカンファレンス早期割引チケット（78,000円税込）は5月31日まで販売

日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」のトレーニング全8コースの概要が発表されます。

2026年11月11日（水）〜15日（日）の5日間、東京・新宿のベルサール新宿グランド コンファレンスセンターで開催されます。

トレーニング参加登録は6月初旬に開始される予定です。

CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」





トレーニング日程：2026年11月11日（水）〜11月15日（日）会場：ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター（住友不動産新宿グランドタワー5F）カンファレンス日程：2026年11月17日（火）〜11月18日（水）カンファレンス会場：ベルサール高田馬場（住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F）主催：CODE BLUE実行委員会 ／ 運営：CODE BLUE事務局（株式会社BLUE）

CODE BLUE実行委員会が主催するサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」は、今回で14回目の開催となります。

2026年のトレーニングは前年の4コースから倍増となる全8コースが用意されており、「AI時代の最先端スキルへの対応」と「防御側の実戦力の強化」の2軸に焦点を当てています。

AI環境の脅威対応やAIを活用した調査手法を学ぶ特化コース、高度なWindowsイベントログ分析など防御側の実戦力を高める実践的なコースが揃っています。

各コースの募集人数・料金については準備が整い次第、公式サイトで案内される予定です。

8コースの詳細ラインナップ





2025年に実施されたトレーニングでは、Abhay Bhargav氏や田中ザック氏など世界各国の専門家が登壇します。

2026年も両氏がそれぞれのコースを担当します。

OffSec EXP-401: Advanced Windows Exploitation (OSEE)開催日程：11月11日〜11月15日（5日間）言語：英語講師：OffSecトレーナー

Kali Linuxの開発元として知られるOffSec社が提供する最難関コースです。

経験豊富なペネトレーションテスター向けに設計されており、セキュリティ対策バイパス・複雑なヒープ操作・64ビットカーネルエクスプロイトなどの高度なエクスプロイト開発を、大規模なエンタープライズアプリケーションを使って実践的に学びます。

OffSec: Advanced AI Red Teaming (OSAI)開催日程：11月13日〜11月15日（3日間）言語：英語講師：OffSecトレーナー

生成AIやLLMなどAI環境に特化した高度なレッドチーム演習コースです。

実際のシステムに潜むAI固有の弱点を特定し、AIワークフローや制御面を攻撃者の視点で悪用して影響を実証する手法を習得します。

発見をセキュリティ改善へ変換する思考と方法論も学べるカリキュラムとなっています。

大和セキュリティのツールを利用した高度なWindowsイベントログ分析と脅威ハンティング開催日程：11月13日〜11月15日（3日間）言語：日本語講師：田中ザック（大和セキュリティ）

Windowsイベントログ分析を通じたWindowsおよびActive Directoryへの攻撃検出手法を、基礎から高度な攻撃まで体系的に学べるコースです。

分析には主に大和セキュリティのオープンソースツールを使用し、SigmaによるルールやAIを活用した調査も扱います。

フォレンジック調査員・インシデント対応者・SOCアナリスト・脅威ハンターに必要なスキルが網羅されています。

AI-Assisted Detection Engineering: Practical Blue Team Workflows with LLMs, Sigma, and MITRE ATT&CK開催日程：11月13日〜11月15日（3日間）言語：英語講師：Martin Cvetko（CCDCOE：NATOサイバー防衛協力センター）／Takahiko Aoyama（CCDCOE）／Tinna Sigurdardottir（Hybrid CoE：欧州ハイブリッド脅威対策センター）

LLMと脅威インテリジェンスを組み合わせて検知エンジニアリングを加速させる手法が中心となるコースです。

脅威情報の検知アイデアへの変換・MITRE ATT&CKマッピング・Sigmaルールの改良など、ブルーチームの実際のワークフローを体験します。

自動化への盲信を避け、人間の意思決定と検証を重視するアプローチを習得します。

The Browser as a Crime Scene: Browser Forensics and AI-Assisted Investigation開催日程：11月13日〜11月15日（3日間）言語：英語講師：Saksham Tushar（Rippling）CodeBlue Exclusive

SaaSや認証情報を狙う攻撃に対し、ブラウザーを主要な証拠源として扱う実戦的トレーニングです。

主要ブラウザーの解析・復号技術に加え、AIをタイムライン作成や分析自動化の加速ツールとして活用するワークフローを構築します。

最終日には侵害調査演習が用意されており、実務に即応可能なAI支援型フォレンジック技能を習得できます。

AppSec Robots: Building Real-World Agents for Application Security開催日程：11月14日〜11月15日（2日間）言語：英語講師：Abhay Bhargav（AppSecEngineer）／Haricharana S（we45）

OpenAIやClaudeのSDKを活用し、脅威モデル生成・SAST/DASTスキャン自動化・クラウドインフラ監査などセキュリティライフサイクル全体をカバーするAIエージェントの構築手法を提供するコースです。

繰り返しのタスクに追われるセキュリティチーム向けに設計されており、実践ラボを通じて適応・推論・拡張するエージェントの構築を習得します。

Crownless Shield - A Deep Dive into Modern Defensive Operations開催日程：11月14日〜11月15日（2日間）言語：英語講師：Mars Cheng（TXOne）

ブルーチームの視点からサイバー攻撃への対応力を磨く実戦的トレーニングです。

OSINT活用・Wazuhによるエンドポイント検知・ネットワーク分析などの検知技術から、Windows/Linuxのフォレンジック・IDA Proを用いたマルウェア解析まで幅広く網羅しています。

理論とハンズオンを通じ、SOC業務やインシデント対応に即応できる専門スキルが身につきます。

DevSecOps Masterclass: AppSec Automation Edition開催日程：11月14日〜11月15日（2日間）言語：英語講師：Vishnu Prasad（we45）／Hari Raksha Kishan Malali（we45）

セキュリティエンジニア・開発者・DevOpsプロフェッショナルを対象に、実践的なDevSecOpsとAppSec自動化の実装手法を提供するコースです。

CI/CDへのセキュリティテスト統合・サプライチェーン制御・シークレット管理・ポリシー適用を学び、最新ツールで自動SAST・SCA・SBOM生成などを実践します。

AI支援DevSecOpsの探求も含まれ、全行程でセキュリティを統合するパイプライン構築が習得できます。

トレーニング受講特典とカンファレンス参加費

トレーニングコース受講者には、11月17日（火）〜18日（水）に開催される「CODE BLUE 2026 カンファレンスチケット」が特典として付与されます。

カンファレンスチケットの早期割引価格は78,000円（税込）で、5月31日（日）まで購入できます。

6月1日（月）以降は通常価格98,000円（税込）、当日会場では128,000円（税込）となります。

入場エリアに制限があり、ネットワーキングパーティへの参加を含まないビジターチケットも用意されており、早期割引価格は18,000円（税込）、通常価格は28,000円（税込）、当日は32,000円（税込）です。

カンファレンスは対面形式のみで開催され、オンライン配信は実施されません。

講師の了承を得た講演は、参加者限定のアーカイブ動画を経たのち一般公開される予定です。

「CODE BLUE 2026」は、AIセキュリティからフォレンジック・DevSecOpsまで、サイバーセキュリティの最前線を網羅した8コースが5日間にわたって展開されます。

日本語で受講できるWindowsイベントログ分析コースも設けられており、国内のSOCアナリストや脅威ハンターにとって実務直結の学習機会となっています。

カンファレンス早期割引チケットの締切は2026年5月31日（日）です。

CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. トレーニングコースの参加登録はいつ開始されますか？

A. トレーニングコースの参加登録は2026年6月初旬に開始される予定です。

各コースの募集人数・料金については、準備が整い次第、公式サイト（codeblue.jp）で案内されます。

Q. 日本語で受講できるトレーニングコースはありますか？

A. 「大和セキュリティのツールを利用した高度なWindowsイベントログ分析と脅威ハンティング」（講師：田中ザック）が日本語で実施されます。

そのほか7コースは英語での提供です。

カンファレンス本体は日英の同時通訳付きで開催されます（一部講演を除く）。

Q. カンファレンスチケットとビジターチケットの違いは何ですか？

A. カンファレンスチケット（早期割引78,000円税込）は全エリア入場・ネットワーキングパーティ参加・アーカイブ動画先行配信を含みます。

ビジターチケット（早期割引18,000円税込）は入場エリアが制限され、ネットワーキングパーティ参加とアーカイブ動画先行配信は含まれません。

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