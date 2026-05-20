フリーアナウンサーの神田愛花（45）が20日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。2018年に結婚した夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）との生活を語った。

同番組には「ロッチ」コカドケンタロウがゲスト出演。結婚に興味がなく、そのメリットが分からないというコカドに対し、神田は「結婚して良かったと思う瞬間」として、「寝る前にその日の出来事を共有できる」を挙げた。

神田は「お仕事でもプライベートでも、楽しかったこと、楽しくなかったこと、うれしかったこと、悔しかったこと、全部寝る前のベッドでトークする」と明かした。

「そうするとスッキリして翌日を迎えられる」といい、「知っててほしいことってある。それを知ってる人がいれば、凄い安心して次の日を迎えられる」と話した。

これに「ハライチ」澤部佑が「日村さんはどういう感じで」と報告中の反応を聞くと、神田は「CPAP（シーパップ）をしてるから」と、睡眠時無呼吸症候群の治療に用いる装置を付けた姿を手で表現しながら、「しながら聞いてくれる」と説明した。

しかし「返事はだから“ふーん”」と明かすと、コカドは「共有できるっていうか、一方的」とあ然。澤部が「でもそれもいいんですよね。聞き役がいるっていうのが」とフォローすると、神田は「聞いてくれるだけでっていう」と笑顔で語っていた。