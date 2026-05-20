宮城県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？【2026年調査】
風薫る爽やかな季節を迎え、これからのライフスタイルについて思いをはせる時間が増えた方も多いのではないでしょうか。特にシニア世代の住まい選びは、自分らしく心穏やかな日々を過ごすための大切なステップとなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「景色がきれいで、観光地もあり、浜辺がとてもきれいだからです」（40代女性／東京都）、「街並みや人が良さそうだから」（60代女性／北海道）、「魚介類が美味しそうだから」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「牛タンや魚介、温泉など都市機能と緑が調和しているから」（50代女性／群馬県）、「仙台市は交通や買い物環境が充実していて生活しやすそうだと思いました。自然もあり、食べ歩きや観光も楽しめそうで、病院なども多く老後も安心して暮らせそうだと感じました」（20代男性／沖縄県）、「ライブやイベントなどがたくさん開催されるから」（20代女性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：気仙沼市／20票三陸海岸に位置し、世界有数の漁場を抱える気仙沼市。リアス式海岸の美しい景観と、水揚げされたばかりの新鮮な魚介類を楽しめるぜいたくな食環境が魅力です。震災を乗り越えた力強い復興の姿と、海と共に生きる情緒ある暮らしに惹かれる人々から高い評価を得ています。
回答者からは「景色がきれいで、観光地もあり、浜辺がとてもきれいだからです」（40代女性／東京都）、「街並みや人が良さそうだから」（60代女性／北海道）、「魚介類が美味しそうだから」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：仙台市／191票「杜の都」として親しまれ、東北最大の人口を擁する仙台市。都会の便利さと広瀬川や青葉山などの豊かな自然が融合しており、非常に高い生活クオリティーを誇ります。医療機関や交通網が完備されているのはもちろん、秋保温泉や作並温泉といった温泉地も市内にあり、老後の安らぎと利便性を両立できる理想的な都市です。
回答者からは「牛タンや魚介、温泉など都市機能と緑が調和しているから」（50代女性／群馬県）、「仙台市は交通や買い物環境が充実していて生活しやすそうだと思いました。自然もあり、食べ歩きや観光も楽しめそうで、病院なども多く老後も安心して暮らせそうだと感じました」（20代男性／沖縄県）、「ライブやイベントなどがたくさん開催されるから」（20代女性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)