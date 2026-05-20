Amazonセールでfinal有線/ワイヤレスイヤフォン低価格に。最上位TWS「TONALITE」も
有線イヤフォン「B2」
Amazonはタイムセールを開始。finalやagブランドの有線イヤフォンや、完全ワイヤレスイヤフォンもセール対象で、20日に編集部が確認したところ、「VR500 for Gaming」が通常3,580円のところ2,980円に、agの「COTSUBU for ASMR MK2」が通常7,980円から、5,480円に値下げされている。
さらに、 finalのワイヤレスイヤフォン「ZE300」は5,980円から4,980円に。有線イヤフォン「B2」は、34,800円から23,560円と約32%低価格になっている。final VR500 for Gaming
3,580円 → 2,980円 (16.76% OFF) final MAKE4
15,800円 → 12,800円 (18.99% OFF) final MAKE3
13,800円 → 11,700円 (15.22% OFF) final MAKE1
49,800円 → 44,800円 (10.04% OFF) REB GEAR01+Gaming
9,800円 → 7,840円 (20.00% OFF) final E500
1,980円→ 1,780円(10.10% OFF) 【final公式ストア限定】ag COTSUBU for ASMR MK2
7,980円 → 5,480円 (31.33% OFF) ag COTSUBU for ASMR 3D ULTRAMAN ZERO version
9,800円 → 7,480円 (23.67% OFF) 【final公式ストア限定】ag COTSUBU for ASMR 3D
8,480円 → 5,480円 (35.38% OFF) 【final公式ストア限定】ag COTSUBU for ASMR 3D Gray
8,480円 → 5,480円 (35.38% OFF) final カナル型 有線 イヤホン B2
34,800円 → 23,560円 (32.30% OFF) 【amazon限定色】final VR3000 for Gaming Matte Gray
8,980円 → 8,080円 (10.02% OFF) 【Amazon.co.jp限定】final ZE500 for ASMR
8,980円 → 8,080円 (10.02% OFF) 【Amazon.co.jp限定】final UX1000
7,980円 → 6,980円 (12.53% OFF) 【Amazon.co.jp限定】final ZE500 for ASMR 3D
9,480円 → 8,530円 (10.02% OFF) 【Amazon.co.jp限定】final VR3000 Wireless for Gaming+
15,800円 → 13,800円 (12.66% OFF) 【Amazon.co.jp限定】final ZE300
5,980円 → 4,980円 (16.72% OFF) 【final公式ストア限定】final TONALITE
36,800円 → 34,800円 (5.43% OFF) final TONALITE
39,800円 → 35,800円 (10.05% OFF) ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください