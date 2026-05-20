女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKA（24）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“パイナポー”なショットを公開した。

「I bought sunglasses！We bought sunglasses！」（サングラスを買いました）とつづり、赤いレンズのサングラスにレザージャケット姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「新しいパイナップルのリーダーズ」「頭から生えてて可愛い」「みんなパイナポー」「ナイスパイナポー」「可愛いしかないッ」などの声が寄せられている。

新しい学校のリーダーズは、2015年に当時高校生だったMIZYU（みぢゅ、27）、中学生だったRIN（りん、24）、SUZUKA（すずか、24）、KANON（かのん、24）で結成。セーラー服姿と「個性と自由ではみ出していく」の合言葉に活動し、20年に人気に火が付いて、米国が拠点のレーベルと契約、世界デビューした。同年にリリースした「オトナブルー」が海外から“逆輸入”される形で、日本でも大ヒット。特にメロディーに合わせて首を左右に振る“首振りダンス”が大バズリした。