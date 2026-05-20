お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の日本一おもしろい大崎（36）が、19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。母の暴露話に慌てる場面があった。

同番組では「お母さん言いたいことがあって東京に来ました」と題し、「たくろう」きむらバンド、「ニッポンの社長」ケツ、大崎の母が登場。芸人になった息子たちへの本音を激白した。

「異性として魅力的な芸能人」を聞かれ、大崎の母・ノリコさんは俳優の山崎賢人を挙げた。「イケメンだし、息子にはない清潔感があってスタイルもいい」と絶賛すると、大崎の相方・大ちゃんは「大崎さんのお父さん、めちゃくちゃカッコイイんですよ」と“タレ込み”。ノリコさんは「若い時似てるんです」と笑顔を見せた。

そして現在64歳という大崎の父がスタジオに現れると、共演者らは「シュッとしてる」「若い」と感心。25歳当時の写真が披露されると、大崎は「高校の時も、結構（女子が）ガーッと並んでたんだよね」と父のモテぶりを紹介した。

するとノリコさんは「息子は知らないと思うんですけど、浮気相手から夜中に…」とまさかの暴露。「お母さん！」と慌てる大崎に、父本人も「言うな、言うな」と大焦り。ノリコさんは「知ってるだけで、浮気をするたびに…」と続け、過去4回の“おイタ”が明かされた。

その結果、MCの田村淳は「4回浮気したっていうのが公になったんで、謹慎になりました」と大崎の父に宣告。「アンタッチャブル」山崎弘也が「地上波はね」と応じると、大崎は「ABEMAとか出ないから。ダメですよ」とツッコミ。田村は「でもお母さんが許してるんだから。お母さんが凄いよね」とフォローしていた。