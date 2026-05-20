20日発売『週刊少年マガジン』25号に登場する日向坂46・藤嶌果歩

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　アイドルグループ・日向坂46の藤嶌果歩（19）が、20日発売の『週刊少年マガジン』25号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

【別カット】透明感抜群！ハッピーオーラあふれる藤嶌果歩

　最新シングル「Kind of love」でセンターを務める藤嶌が久々にソロで登場。白いベランダ、緑がまぶしい庭、そしてキラキラ輝く海辺。そこにたたずむ藤嶌の笑顔がまぶしすぎるグラビアとなっている。

　同号の巻頭カラー漫画は『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（久世蘭）。

【写真】撮影／HIROKAZU　スタイリング／優哉　ヘアメイク／佐藤友梨 　デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）