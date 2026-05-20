日向坂46新センター藤嶌果歩、笑顔がまぶしすぎるキュートグラビア 『マガジン』表紙に登場
アイドルグループ・日向坂46の藤嶌果歩（19）が、20日発売の『週刊少年マガジン』25号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【別カット】透明感抜群！ハッピーオーラあふれる藤嶌果歩
最新シングル「Kind of love」でセンターを務める藤嶌が久々にソロで登場。白いベランダ、緑がまぶしい庭、そしてキラキラ輝く海辺。そこにたたずむ藤嶌の笑顔がまぶしすぎるグラビアとなっている。
同号の巻頭カラー漫画は『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（久世蘭）。
【写真】撮影／HIROKAZU スタイリング／優哉 ヘアメイク／佐藤友梨 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）
【別カット】透明感抜群！ハッピーオーラあふれる藤嶌果歩
最新シングル「Kind of love」でセンターを務める藤嶌が久々にソロで登場。白いベランダ、緑がまぶしい庭、そしてキラキラ輝く海辺。そこにたたずむ藤嶌の笑顔がまぶしすぎるグラビアとなっている。
同号の巻頭カラー漫画は『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（久世蘭）。
【写真】撮影／HIROKAZU スタイリング／優哉 ヘアメイク／佐藤友梨 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）