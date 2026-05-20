【スタバ日本上陸30周年】「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場 おいしいのに規格外“もったいないバナナ”を活用
【モデルプレス＝2026/05/20】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年を記念した「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」の第2弾として、『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』を、2026年5月27日より発売する。
【写真】スタバ「コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい」新作フラペチーノ
『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノ（R）。カップの底には、「もったいないバナナ」（以下に詳細あり）の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノ（R）を注ぐ。そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和。コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上がった。新生活や仕事の合間に現実から少し逃避しながらも、とろける甘さとコーヒーの香りにやさしく溺れ、飲み終わる頃には自然と日常へ戻れるような余韻を楽しめる一杯となっている。
『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』では、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノ（R）の素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届ける。（modelpress編集部）
■商品名／価格（表示価格は税込の総額表示）
『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
■販売期間：2026年5月27日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ「コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい」新作フラペチーノ
◆スタバ「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場
『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノ（R）。カップの底には、「もったいないバナナ」（以下に詳細あり）の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノ（R）を注ぐ。そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和。コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上がった。新生活や仕事の合間に現実から少し逃避しながらも、とろける甘さとコーヒーの香りにやさしく溺れ、飲み終わる頃には自然と日常へ戻れるような余韻を楽しめる一杯となっている。
◆おいしいのに規格外「もったいないバナナ」を活用
『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』では、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノ（R）の素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届ける。（modelpress編集部）
◆商品概要
■商品名／価格（表示価格は税込の総額表示）
『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
■販売期間：2026年5月27日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
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