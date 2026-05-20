◆ 真中氏「やる気に溢れているというか、見とけというような…」

日本ハムは19日、楽天と対戦し6−2で勝利した。1点を追う2回、郡司裕也が今季第3号の2点本塁打を放った。

133打席ぶりとなる郡司の一発について、19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「ちょっと苦しんでいたが、今日の本塁打によって期待してくれということなので、楽しみですね。久しぶりの本塁打だった」とヒーローインタビューを踏まえて振り返ると、解説の谷沢健一氏は「いい所で出たよね。”郡司の逆襲”は自分で言うことでもないけどね」と苦笑しながらコメントした。

真中氏が「打順もいろいろと変更があったりしながら、最初は4番だったが今はいろんな所を打って、”逆襲”と本人も言っている」と指摘すると、もう1人の解説・笘篠賢治氏は「”逆襲”はあると思いますよ。皆それぞれのヒーローインタビューが前向きなコメントで、非常にいいと思う」と評価した。真中氏も「やる気に溢れているというか、見とけというようなヒーローインタビューだった」と語ると、笘篠氏は「わくわくしてきますよね」と頷いた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』