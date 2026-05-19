マンCグアルディオラ監督、優勝争い中の退任リークに「激怒」か…選手たちにはグループ通話で謝罪
今季終了後に退任することが報じられているマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、すでに選手たちに退任の意向を伝えたようだ。イギリス『サン』が伝えている。
記事によると、グアルディオラ監督はプレミアリーグ優勝争いを繰り広げている中での退任報道が漏れたことに「激怒している」という。また報道による動揺を避けるべく、選手たちには18日夜にグループ通話を行い、退任することを伝えた上で「ニュースが報じられたことに謝罪した」ようだ。
記事では選手たちは1年間の契約を残しているグアルディオラ監督が「退任しないと知らされたばかり」だったため、「みんなショックを受けている」と伝えている。
18日には一足先に今節を迎えた首位のアーセナルが勝利したため、マンチェスター・Cは19日のボーンマス戦で引き分け以下に終わると優勝の可能性が消滅するという状況。優勝争いの真っ只中に思わぬトラブルに見舞われた形だ。
なお、マンチェスター・Cの後任監督には元チェルシーのエンツォ・マレスカ氏の名前が挙がっている。
記事によると、グアルディオラ監督はプレミアリーグ優勝争いを繰り広げている中での退任報道が漏れたことに「激怒している」という。また報道による動揺を避けるべく、選手たちには18日夜にグループ通話を行い、退任することを伝えた上で「ニュースが報じられたことに謝罪した」ようだ。
18日には一足先に今節を迎えた首位のアーセナルが勝利したため、マンチェスター・Cは19日のボーンマス戦で引き分け以下に終わると優勝の可能性が消滅するという状況。優勝争いの真っ只中に思わぬトラブルに見舞われた形だ。
なお、マンチェスター・Cの後任監督には元チェルシーのエンツォ・マレスカ氏の名前が挙がっている。