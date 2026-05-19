ポルトガルサッカー連盟は１８日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨むポルトガル代表メンバーを発表し、４１歳のＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）が、史上初となるＷ杯６大会連続の選出を果たした。ロナウドは１９日に更新した自身のインスタグラムで、「いつもと変わらぬ情熱と誇り」「全力で行こう、ポルトガル」と気合満点の決意をつづった。

同国代表が４位だった０６年ドイツ大会でＷ杯に初出場したロナウドは、８強入りした前回２２年カタール大会で史上初のＷ杯５大会連続ゴールも記録。今大会で初優勝を目指すポルトガル代表のキーマンとして、スペイン人指揮官のロベルト・マルティネス監督から必要とされた。ポルトガルは１次リーグＫ組でコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。

ロナウドはマンチェスターＵ、Ｒマドリードなどで欧州ＣＬ、リーグ制覇、個人でもバロンドールなど数々のタイトルを獲得。ポルトガル代表としては欧州選手権も制覇しているが、Ｗ杯優勝には手が届いていない。

所属するアルナスルでは１６日（日本時間１７日）、本拠・サウジアラビアのリヤドで行われたアジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）決勝で０―１とＧ大阪に敗れ、悔しさからか表彰式をキャンセルして話題となったロナウド。気を取り直して、４年に１度の大舞台に挑む。

また、アルゼンチン代表ＦＷメッシ、メキシコ代表ＧＫオチョアも今回Ｗ杯に選出されれば、ロナウドと並ぶ６大会連続の選出となる。

◆クリスティアーノ・ロナウド １９８５年２月５日、ポルトガル・マデイラ島生まれ。４１歳。２００２年、スポルティングでプロデビュー。０３年にマンチェスターＵへ、０９年にＲマドリードへ、１８年にユベントスへ移籍。２１年にマンチェスターＵ復帰。２３年、サウジアラビア１部アルナスルに推定年俸２億ユーロ（約２８０億円）で移籍。ポルトガル代表通算２２６試合出場。国際Ａマッチ通算１４３得点、キャリア通算９７１得点は、ともに世界記録。１８５センチ、８０キロ。