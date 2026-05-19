今季はシャビ・アロンソ体制でスタートしたものの、1月上旬に成績不振に伴いアルバロ・アルベロア体制に移行したレアル・マドリード。しかし、最後まで立て直すことはできずに2年連続で無冠となり、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が13年ぶりに率いることが決定的となっている。



そのなかで、モウリーニョ監督はフロンティーノ・ペレス会長にローマに所属するブラジル代表DFウェズレイ・フランカ（22）の獲得をリクエストしたという。モウリーニョ監督は同選手の技術力を高く評価しているようだ。





2021年にフラメンゴに加入したウェズレイは、昨夏にローマへ完全移籍。豊富な運動量を活かした攻撃参加や闘争心溢れるプレイを武器に今季はセリエA30試合に出場して5ゴール1アシストを記録しており、今夏のワールドカップに臨むブラジル代表メンバーにも選出されている。レアルは昨夏にはイングランド代表DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドを獲得した一方で、18日にはスペイン代表DFダニエル・カルバハルの退団が決定。右サイドバックは補強ポジションの1つとなっているが、放出に消極的なローマからウェズレイを引き抜くことはできるのだろうか。今季はシャビ・アロンソ体制でスタートしたものの、1月上旬に成績不振に伴いアルバロ・アルベロア体制に移行したレアル・マドリード。しかし、最後まで立て直すことはできずに2年連続で無冠となり、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が13年ぶりに率いることが決定的となっている。そのなかで、モウリーニョ監督はフロンティーノ・ペレス会長にローマに所属するブラジル代表DFウェズレイ・フランカ（22）の獲得をリクエストしたという。モウリーニョ監督は同選手の技術力を高く評価しているようだ。2021年にフラメンゴに加入したウェズレイは、昨夏にローマへ完全移籍。豊富な運動量を活かした攻撃参加や闘争心溢れるプレイを武器に今季はセリエA30試合に出場して5ゴール1アシストを記録しており、今夏のワールドカップに臨むブラジル代表メンバーにも選出されている。レアルは昨夏にはイングランド代表DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドを獲得した一方で、18日にはスペイン代表DFダニエル・カルバハルの退団が決定。右サイドバックは補強ポジションの1つとなっているが、放出に消極的なローマからウェズレイを引き抜くことはできるのだろうか。