上越市のホームセンターで体長1mを超える観賞用のヘビがいなくなり、警察が注意を呼びかけています。



こちらは、ヘビが中にいたガラスケース。中央部分が割れてしまっています。警察によりますと18日午後6時半ごろ、上越市のスーパーセンタームサシ上越店から「ヘビがいなくなった」と通報がありました。居場所が分からなくなっているのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』で体長は約1～1.30m、太さは約15cmで茶褐色のまだら模様をしています。毒はありませんが、人が手を出すとかみつく恐れがあるということです。



17日午後7時半ごろ、閉店したときにはヘビがいるのを確認していましたが、18日朝に出勤した従業員が飼育用のガラスケースの一部が割れているのを見つけ、ヘビがいなくなっていることに気づきました。



■近くに住む人

「子どもを連れて行く方も多いから早く見つかってほしいですね。」



警察は19日朝から店舗周辺で捜索活動を行いましたが、ヘビは見つかっていません。警察は、ヘビを見つけても近づいたり触ったりせず上越警察署(025-521-0110)に通報するよう呼びかけています。