5月17日、ニホンザル「パンチくん」の展示で話題の市川動植物園（千葉県・市川市）で、自称米国籍の男がサル山に侵入する事件が発生した。

同園は17日午後1時過ぎに更新したXで、《本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む2名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします》と報告。翌日の投稿では、猿に異常は発生していないことを伝えたほか、サル山の観覧規制エリア拡大などの措置を講じ、園内部ではサル山の撮影を全面禁止とする議論が進んでいるとも説明した。

いっぽう、Xでは事件発生の瞬間を捉えた映像が拡散。これらを確認すると、黄色い巨大なマスクをかぶり、上下青色のスーツのようなコスチュームに身を包んだ人物が、柵を乗り越えてサル山に侵入。手にはぬいぐるみのような物を持っており、サル山に登った後、駆けつけた職員に連れられてその場を後にしていた。

各社報道によると、市川署は国籍、職業いずれも自称で、米国籍の大学生リード・ジュナイ・デイソン容疑者（24）と、米国籍の歌手ニール・ジャバリ・デュアン容疑者（27）の2人を逮捕。デイソン容疑者が立ち入り禁止のサル山に侵入し、その様子をデュアン容疑者が撮影。職員の業務を妨害したとして、威力業務妨害の疑いが持たれている。

同署の調べに対し、デイソン容疑者は「答えたくないし逮捕にも納得していない」と話し、デュアン容疑者は「柵の中に入っていないので逮捕された事実は正しくない」などと話しているという。

母猿に育児放棄され、代わりにオランウータンのぬいぐるみを引きずりながら、猿の社会になじもうとするパンチくんの姿は、日本のみならず、世界中で話題を呼んだ。そのため、今回の事件をめぐっては、Xで日本人から以下のような怒りの声が上がるのみならず、海外の大手メディアでも続々と取り上げられるなど、大きな波紋を広げている。

《謝罪しないで、逮捕に納得してないって最低すぎる》

《最低だな パンチくん達動物達にストレスを与えるつもりか？》

《ほんとこういうモラルのない外国人のせいで、純粋にパンチくんとかお猿さんとかみたい人たちが制限されるのは辛い》

《パンチくんの猿山に侵入した外国人、逮捕に納得してないらしいけど、こっちも逮捕に納得してないことに納得してない 自分の国でやれ》

激しい批判に晒されるデイソン容疑者とデュアン容疑者だが、事件を起こすまでは、その他大勢の外国人観光客と同様、のびのびと東京滞在を満喫していたようだ。

「デイソン容疑者のものと思われるインスタグラムには、東京滞在に関して、5月13日以降のストーリーズのアーカイブが残っているほか、17日の投稿が確認できます。夜のスクランブルスクエアで撮った写真や、一蘭のラーメン、焼肉に舌鼓を打ったり、居酒屋で日本独自の食べ物を試したりする姿など、東京を楽しんでいたようですね。SNSでバズっている時計ブランド『スウォッチ』と『オーデマ・ピゲ』のコラボアイテムもゲットしたようです。

さらに、カラオケのような場所を訪れたのでしょうか、綺麗な白人女性と密着した2ショットを公開するなど、ナイトライフも満喫していたようです。ここまで東京を“謳歌”しながら、いたずら心で起こした事件により、異国の地で逮捕されるという“転落”ぶり……。投稿のコメント欄には、“バカなことをするのが面白いと思い込んでいるバカ”“刑務所で目が覚めたかな？”など冷笑的な英語のコメントも寄せられていますね」（WEBメディア記者）