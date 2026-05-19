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この改正はかなり大きいです。新NISAの年齢制限撤廃で資産形成が大きく変わる可能性を解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「この改正はかなり大きいです。新NISAの年齢制限撤廃で資産形成が大きく変わる可能性を解説！」と題した動画を公開した。動画では、ナフサ供給不足や為替介入の実態に加え、2027年から始まる「こどもNISA」の活用法について解説している。



鳥海氏はまず、プラスチック製品などの原料となる「ナフサ」の供給不足に言及した。原油が採れるアメリカや、価格転嫁が容易なAI・半導体企業が好調な一方で、それ以外の企業は深刻なダメージを受けていると指摘。見かけ上の株価上昇とは裏腹に、実態は「めちゃくちゃ厳しい局面」であると警鐘を鳴らした。



続いて、日本政府が実施した約10兆円規模の「為替介入」について解説した。一部で「税金の無駄遣い」と批判されたことに対し、円高時に仕入れた大量のドルを円安の現在に売却して円を買い戻しているため、手元には大量のドルが残り、結果的に「日本としては実は儲かる」と独自の視点から事実を提示した。しかし、円安の根本的な原因は解消されておらず、円だけで資産を持つリスクを改めて強調している。



さらに、2027年1月からのNISA年齢制限撤廃に伴う「こどもNISA」の開始について詳述した。0歳から月5,000円を18歳まで積み立て、その後65歳まで年利7%で運用し続ければ、元本108万円が「5,090万円になる」というシミュレーション結果を紹介した。一方で、利用にあたっては12歳まで引き出せない制約や、生涯投資枠の1,800万円が増えるわけではないという注意点を挙げた。



最後に鳥海氏は、まずは自由度の高い親のNISA枠を優先すべきとした上で、こどもNISAは「子供に投資に慣れてもらう」などの明確な目的を持って少額から利用すべきだと結論付けた。激動の経済状況下において、正しい知識に基づく資産形成の重要性が深く理解できる解説となっている。