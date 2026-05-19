歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。現在の至福の時間を明かした。

この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は昨年、歌手デビュー40周年を迎えた。

「今会う人に“あの頃より今の方が元気だね”って（言われる）」と森口。「今の方が若い。エステも整形もせずにここまで来ました」と話した。

そのうえで「私は自分のリビングで食後に福岡の八女茶を飲みながらエゴサしてる、この至福」と笑顔。「（エゴサは）今日もします。みんながどんなことを感じてくれたか。呼吸をするように。マスク、ブラジャー、エゴサは三種の神器」と笑った。

「若い頃は、6時以降はお茶、カフェインを摂らない。それするとさえて、眠れなくなるから。ところが、もうおばあちゃんに近づいてきてるからさ、お茶飲んでも眠いわけ。6時以降でも飲んでも眠れちゃうから、お茶を飲んで、エゴサして、これが最高の今の至福（の時）。もう何てことない時間が（幸せ）」と明かした。