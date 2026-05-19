北アルプス最美の火山湖、早期雪解け！ 立山黒部アルペンルート「みくりが池雪解け情報」

記事ポイント 立山黒部アルペンルートが2026年5月12日より「みくりが池雪解け情報」を毎週配信開始「みくりが池ブルー」と呼ばれる青い湖面は例年より早く姿を現す見込み室堂ターミナルではみくりが池をイメージしたグルメも提供中 立山黒部アルペンルートが2026年5月12日より「みくりが池雪解け情報」を毎週配信開始「みくりが池ブルー」と呼ばれる青い湖面は例年より早く姿を現す見込み室堂ターミナルではみくりが池をイメージしたグルメも提供中

富山県と長野県をつなぐ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」で、初夏の訪れを告げる絶景スポット「みくりが池」の雪解け情報配信が始まりました。

2026年は例年よりやや早いペースで雪解けが進んでおり、神秘的な青い湖面が徐々に姿を現しています。

立山黒部アルペンルート「みくりが池雪解け情報」





運営：立山黒部貫光株式会社配信開始日：2026年5月12日（火）配信頻度：毎週1回配信場所：アルペンルート公式サイト・SNS2026年度営業期間（予定）：4月15日（水）〜11月30日（月）

立山黒部アルペンルートは、ケーブルカー・バス・ロープウェイといった山岳地ならではの乗り物を乗り継ぎながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を楽しめる中部山岳国立公園内の観光ルートです。

2026年5月12日より、アルペンルート公式サイトおよびSNSにて「みくりが池雪解け情報」の配信が毎週1回スタートしました。

みくりが池は室堂ターミナルから徒歩約10〜15分の場所に位置し、「北アルプスで最も美しい火山湖」とも称される絶景スポットです。

4月は湖面全体が雪に覆われた状態ですが、雪解けが進む5月下旬頃から湖面が徐々に顔をのぞかせ、例年7月中旬には全体が姿を現します。

雄大な立山連峰を水面に映し出す光景が広がります。

「みくりが池ブルー」の絶景





雪解けとともに現れる青く澄んだ水面と周囲に残る白い雪のコントラストが、「みくりが池ブルー」と呼ばれる神秘的な景色を生み出します。

2026年は例年よりも早いペースで雪解けが進んでおり、この青い湖面を例年より早い時期に観察できる見込みです。

室堂ターミナルのグルメ





室堂ターミナル1階「立山そば」では、厳選した食材を使用したボリューム感のあるブタまん「お山のブタまん」を提供しています。

みくりが池の散策後に立ち寄れる場所として多くの来訪者に親しまれています。





同じく室堂ターミナル1階「コーヒーショップ」では、「みくりが池ブルー」をイメージしたオリジナルソフトクリーム「みくりが池ソフト」を販売しています。

湖面の青さを表現したカラーリングが特徴で、絶景散策のあとに楽しめる一品です。

立山黒部アルペンルートの路線





富山側と長野側をつなぐルートは、ケーブルカー・高原バス・トロリーバス・ロープウェイなど複数の乗り物で構成されています。

標高3,000m級の山岳地帯を縦断するルートは世界有数の山岳観光ルートとして知られており、2026年度は4月15日（水）から11月30日（月）までの営業が予定されています。

例年より早い雪解けが進む2026年のみくりが池では、貴重な「みくりが池ブルー」との出合いが早まる可能性があります。

毎週更新される雪解け情報は公式サイトとSNSに掲載されますので、訪問タイミングの目安として活用できます。

室堂ターミナルのグルメと合わせて、標高2,450mの室堂平ならではの初夏の体験が楽しめます。

立山黒部アルペンルート「みくりが池雪解け情報」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「みくりが池雪解け情報」はどこで確認できますか？

A. 立山黒部アルペンルートの公式サイトおよび公式SNSで毎週1回配信されます。

Q. みくりが池の湖面全体が見られる時期はいつ頃ですか？

A. 例年7月中旬に湖面全体が姿を現します。

2026年は例年よりやや早い雪解けが見込まれています。

Q. 室堂ターミナルへはどうやって行けますか？

A. ケーブルカー・高原バス・トロリーバス・ロープウェイなど複数の乗り物を乗り継いで到着できます。

富山側・長野側どちらからもアクセスが可能です。

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