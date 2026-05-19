福井裕子さん死去、75歳 食道がんのため 『容疑者Xの献身』『お終活』、連続テレビ小説『すずらん』、『怪物くん』など出演
俳優の福井裕子さんが5日、食道がんのため死去した。75歳だった。19日、所属する円企画が発表した。
【写真】福井裕子さんのプロフィール
サイトでは「弊社所属俳優福井裕子儀 かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日 享年七十五歳食道癌のため逝去致しました」と発表。「ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます 尚葬儀におきましては故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく執り行いました」と伝えた。
福井さんは1951年生まれ、長野県出身。映画『容疑者Xの献身』『お終活』『近畿地方のある場所について』、NHK連続テレビ小説『すずらん』、『怪物くん』などの作品に出演した。
【写真】福井裕子さんのプロフィール
サイトでは「弊社所属俳優福井裕子儀 かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日 享年七十五歳食道癌のため逝去致しました」と発表。「ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます 尚葬儀におきましては故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく執り行いました」と伝えた。
福井さんは1951年生まれ、長野県出身。映画『容疑者Xの献身』『お終活』『近畿地方のある場所について』、NHK連続テレビ小説『すずらん』、『怪物くん』などの作品に出演した。