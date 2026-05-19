開催：2026.5.19

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 2 - 1 [アスレチックス]

MLBの試合が19日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。

9回表、9番 ローレンス・バトラー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 0-1 ATH

9回裏、1番 ザカリー・ネト 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-1 ATH

試合は2対1でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのチェース・シルセスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで2勝2敗0S。

ここまでエンゼルスは17勝31敗で6.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは23勝24敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:36 更新