北海道のじゃがバターを再現！「北海道じゃがチーズてりやき」を実食！

まろやかさと食べ応えが両立した「北海道じゃがチーズてりやき」

“ご当地マック”のトップバッターは「北海道じゃがチーズてりやき」。おなじみ「てりやきマックバーガー」に、北海道のじゃがいもとチーズを使ったポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品です。

『聖闘士星矢』コラボの数量限定オリジナルパッケージは「ペガサス星矢」！

包み紙は、なんと『聖闘士星矢』の主人公「ペガサス星矢」が描かれた数量限定オリジナルパッケージ！ ファンにはたまらないデザインで、開ける前からテンションが上がります。では、さっそくいただきます！

ガブッとひと口食べると、ポテトフィリングとてりやきソースの相性が抜群！ ポテトフィリングには北海道産じゃがいも、北海道チーズ、北海道バターが使われているそうで、なるほど納得のおいしさ。

とくにバターの風味がしっかりと感じられ、食べたあとに鼻からふわっと抜けていく香りに、思わず幸せをかみしめてしまいます。ポテトフィリングが入ることで、通常の「てりやきマックバーガー」よりもボリュームアップして、食べ応えもしっかり。

ポテトの甘さがてりやきソースの甘辛さを引き立てます

ポテトのほっくりとした甘さが、てりやきソースの甘辛さをよりいっそう際立たせてくれて、ひと口ごとに味わいの輪郭がはっきりしていく印象。クリーミーなホワイトチェダーチーズが、見た目にも北海道らしい白さを添えてくれているのもポイントです。

「てりやきマックバーガー」の新しい可能性を感じる、ファン必食の一品です！

■「北海道じゃがチーズてりやき」

価格：単品490円〜、バリューセット790円〜



スパイス×ジューシーがやみつき！「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」を実食！

手羽先の味わいを再現した「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」

続いては「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。黒胡椒をきかせたジューシーな鶏モモの一枚肉に甘辛い手羽先風ソースを合わせ、シャキシャキのレタスとマヨソースでまとめた、名古屋名物「手羽先」の味わいを再現したチキンバーガーです。

オリジナルパッケージは「ドラゴン紫龍」！

こちらの包み紙は「ドラゴン紫龍」デザイン。紫龍の凛々しい姿が、これから手羽先の味わいに挑む心構えを後押ししてくれているような気もしてきます。では、いざ実食！

ガブッといった瞬間、サクサクの衣の食感と、鶏モモ肉ならではのジューシーさが口の中に一気に広がります。チキンに黒胡椒がしっかりときいていて、スパイス特有の辛さがビシッと締めてくれるのがいい！

手羽先風ソースが下のバンズに均一にON

うれしいポイントは、甘辛い手羽先風ソースが下のバンズに均一に塗られていること。どこを食べても味のムラがなく、最後のひと口まで満足感が続きます。醤油ベースの少し甘めのソースに、ブラックペッパーとホワイトペッパーのスパイシーさが重なって、まさに手羽先のあの味わい！ チキンとソースだけだと辛さが先行しそうなところを、レタス上のマヨソースがマイルドにまとめてくれるのも絶妙なバランス。

うまさと辛さがクセになる、ご飯やビールにも合いそうな一品です！

■「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」

価格：単品490円〜、バリューセット790円〜



明太子×バターのコクがクセになる！「博多明太バターてりやき」を実食！

てりやき×明太バターの相性抜群「博多明太バターてりやき」

3つ目に紹介するのは「博多明太バターてりやき」。「てりやきマックバーガー」に、博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群の一品です。

パッケージは「アンドロメダ瞬」＆「フェニックス一輝」！

包み紙は「アンドロメダ瞬」と「フェニックス一輝」の兄弟ダブル登場で、見るだけで『聖闘士星矢』の壮大なストーリーを思い出すデザイン♪ お楽しみは続いて、ひと口かじってみると……。

博多の明太子×バターのマヨソースが、てりやきソースに合わないわけがありません！ 明太子特有のうま辛さに、バターとチェダーチーズのコクが加わり、ハンバーガーに合うマヨソースとして完成された味わいです。

レタスの上にたっぷり塗られた明太バターマヨソースが主役級！

しかも、レタスの上にたっぷりと塗られているので、どこを食べても“てりやきソース×明太バターマヨソース”の味わいをしっかり楽しめるのもうれしいポイント。バターのコクと明太子のうま辛さが重なりあい、口の中で次々と展開していく感覚は、ぜひ味わってみてほしい！

■「博多明太バターてりやき」

価格：単品490円〜、バリューセット790円〜



朝からご当地気分！「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を実食！

朝マック®限定「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」

朝マック®限定で登場するのが「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」。期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味わいを、朝からマフィンで楽しめる一品です。

オリジナルパッケージは「キグナス氷河」！

包み紙は「キグナス氷河」デザイン。氷河の透明感あるイメージが、さわやかな朝にぴったりです♪

ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに、甘辛いてりやきソース、北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズ、シャキシャキのレタスを、イングリッシュマフィンでサンド。ひと口で、それぞれの素材が織りなすハーモニーが心地よく広がります。

ボリュームたっぷりで、朝から大満足の一品

イングリッシュマフィンならではのもちもちとした食感、ソーセージパティのスパイシーさ、北海道じゃがチーズのまろやかさが見事に重なり合い、同じ“ご当地”の味わいでも「北海道じゃがチーズてりやき」とはまた違った表情が楽しめます。ボリュームもしっかりあるので、これ一品で朝のお腹を幸せに満たしてくれますよ♪

■「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」（朝マック®限定）

価格：単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜

販売時間：開店〜午前10時30分まで



シャカシャカするだけで金沢気分！「シャカシャカポテト® 金沢名物黒カレー味」を実食！

金沢名物「黒カレー」を再現した「シャカシャカポテト® 金沢名物黒カレー味」

サイドメニューでも“ご当地マック”を楽しめるのが、「シャカシャカポテト® 金沢名物黒カレー味」！ 食欲をそそるスパイスの香りと、コクのある味わいで金沢名物の「黒カレー」を再現した、クセになる一品です。

粉の袋を開けた瞬間、黒カレー特有のスパイシーな香りがぶわっと広がり、これだけで食欲のスイッチがONに！ ポテトをシャカシャカと振っていくと、ゴールデンブラウンのポテトが粉をまとって、見るからに真っ黒なビジュアルに大変身♪ いかにも金沢名物の黒カレーらしい、インパクト抜群の見た目です。

シャカシャカしたあとは、真っ黒な見た目と香ばしいスパイスの香りに包まれます

ひとつ食べただけで、ビーフとポークのうま味が口いっぱいに広がるのがたまらないおいしさ。これはクセになる……と思いながら、もうひとつ、もうひとつと手が止まらなくなります。バーガーと一緒に楽しめば、ご当地感もさらにグレードアップ！

■「シャカシャカポテト® 金沢名物黒カレー味」

価格：ポテト単品＋50円〜、バリューセット価格＋50円〜



Lサイズを超える“ビッグ”サイズの「グランドコーク」、「グランドフライ」

昨年大好評だった「グランドコーク」と「グランドフライ」も再登場！ コカ・コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテト®がMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が楽しめます。

バリューセット（Mセット）の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」が＋200円でグランドサイズに変更できる「グランドセット」も用意。“ご当地マック”と一緒に、ボリューム最大級の組み合わせで満喫してみてはいかが？

■「グランドコーク」

価格：単品440円〜、バリューセット価格＋100円

※グランドサイズ対象ドリンクは「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種

■「グランドフライ」

価格：単品490円〜、バリューセット価格＋100円

販売時間：午前10時30分〜閉店まで

■「グランドセット」

バリューセットに＋200円



「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」「シャカシャカポテト® 金沢名物黒カレー味」の全5種を一気に紹介しました！

それぞれが、北海道のじゃがバター、名古屋の手羽先、博多の明太子、金沢の黒カレーといったご当地名物を独自にアレンジされていて、マクドナルドにいながら日本各地の味わいを“食べ歩き”しているような気分に。

『聖闘士星矢』コラボの数量限定オリジナルパッケージや、迫力たっぷりの新TVCMにも注目しつつ、今だけしか味わえない“ご当地のおいしさ”を満喫してみてはいかがでしょうか？

■2026年「“ご当地マック”シリーズ」

販売期間：2026年5月20日（水）〜6月中旬予定（商品によって異なる）

取扱店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

販売時間：10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

※朝マック®限定の「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」は、開店〜午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時から）。

※店頭価格は一部の店舗およびデリバリーで異なります。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/gotochi/



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Text &Photo ：長戸 勲



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