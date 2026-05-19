「もっとタイトルを取りたい」バルセロナのフリック監督が2028年まで契約延長! 1年の延長OPも
バルセロナは18日、ハンジ・フリック監督(61)と2028年6月30日までの新契約を結んだと発表した。1年間の延長オプションも付いている。
フリック監督は2024年夏に就任し、同シーズンはラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペインスーパーカップの国内3冠を達成。今季もライバルのレアル・マドリーを抑えてスペインスーパーカップとラ・リーガを制し、2冠を果たしている。
クラブを通じて「バルサはクラブ以上の存在だ。私にとってこの旅を継続するのは光栄なことだ。日々、クラブ、スタッフ、選手たち、ファンへの愛情を感じているし、それは素晴らしいものだ。私には野心があるし、もっとタイトルを取りたい」とコメントした。
フリック監督は2024年夏に就任し、同シーズンはラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペインスーパーカップの国内3冠を達成。今季もライバルのレアル・マドリーを抑えてスペインスーパーカップとラ・リーガを制し、2冠を果たしている。
クラブを通じて「バルサはクラブ以上の存在だ。私にとってこの旅を継続するのは光栄なことだ。日々、クラブ、スタッフ、選手たち、ファンへの愛情を感じているし、それは素晴らしいものだ。私には野心があるし、もっとタイトルを取りたい」とコメントした。