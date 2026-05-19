巨人の阿部慎之助監督がJ2クラブを訪問「ユニフォーム似合う」「新鮮」「デカすぎる」などの声
J2のいわきFCが18日にクラブ公式X(@IwakiFcOfficial)を更新し、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督がクラブを訪問したことを報告した。
阿部監督は、いわきを率いる田村雄三監督の中央大時代の先輩。クラブは「読売ジャイアンツ 阿部慎之助 監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました」と伝え、阿部監督がいわきのユニフォーム、田村監督が巨人のユニフォームを着たツーショットなどを掲載している。
これにファンから「先輩後輩の関係だったのか!」「すごい組み合わせ」「これは熱い!」「阿部監督デカすぎるて」「ガタイいいからいわきFCのユニフォーム似合ってる」「サッカーユニ新鮮すぎる」などの声が届いた。
巨人は19日に福島のヨークいわきスタジアムで東京ヤクルトスワローズと対戦する予定となっている。
阿部監督は、いわきを率いる田村雄三監督の中央大時代の先輩。クラブは「読売ジャイアンツ 阿部慎之助 監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました」と伝え、阿部監督がいわきのユニフォーム、田村監督が巨人のユニフォームを着たツーショットなどを掲載している。
巨人は19日に福島のヨークいわきスタジアムで東京ヤクルトスワローズと対戦する予定となっている。
読売ジャイアンツ 阿部慎之助 監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました#iwakifc #いわきFC pic.twitter.com/o24HFoM5TL— いわきFC (@IwakiFcOfficial) May 18, 2026