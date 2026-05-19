約70店舗・200アイテム超が扇町公園に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪市の扇町公園で初開催されます約70店舗・200アイテム以上のグルメが全国各地から集結しますファイヤーパフォーマンス・生ライブ・子ども向け縁日コーナーなど、グルメ以外のコンテンツも充実しています 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪市の扇町公園で初開催されます約70店舗・200アイテム以上のグルメが全国各地から集結しますファイヤーパフォーマンス・生ライブ・子ども向け縁日コーナーなど、グルメ以外のコンテンツも充実しています

和歌山・徳島・広島・北九州・東京など全国各地での開催実績を持つ野外グルメイベント「全肉祭」が、大阪市の扇町公園に初上陸します。

Gi-FACTORYが主催するこのイベントは、畜産肉をはじめ魚肉・果肉まであらゆる「肉」をテーマに全国から美食を集めた西日本最大級の規模を誇ります。

Gi-FACTORY「全肉祭」





主催：Gi-FACTORY（株式会社G.Attraction）会場：扇町公園（大阪府大阪市）日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理はもちろん、魚肉・果肉などあらゆる「肉」をテーマに全国から出店を募集・選考する野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など各地で開催実績を積み重ねており、大阪府大阪市の扇町公園での開催は今回が初となります。

約70店舗が軒を連ね、総メニュー数は200アイテム以上に上ります。

秋田・青森・沖縄・北海道といった全国各地の食文化を代表する料理が一堂に会し、餃子・焼き牛・ホルモン焼きそば・ビーフシチュー・かき氷・スイーツなど多彩なジャンルが揃います。





出店メニューは県名付きで格子状に並ぶラインナップが圧巻で、各地の名産を生かした料理が細かく分類されています。

3日間すべて通い詰めても食べきれない規模が、西日本最大級というタイトルを裏付けています。

過去開催から見る会場の規模感





過去の開催では、ピザ・牡蠣などの店舗看板が隙間なく並ぶ会場に大勢の来場者が詰めかけ、青空の下で広い敷地が人で埋まる光景が広がります。

屋外という開放的な環境で、食べ歩きと会場散策を同時に楽しめる構成となっています。





夜間も21:00まで営業が続き、昼とは異なる雰囲気の中でグルメを堪能できます。

10:00〜21:00という長時間の営業設定により、午前中からディナータイムまで時間帯を選ばず訪れることができます。

グルメ以外のコンテンツ





グルメ出店に加え、企業ブースによる無料体験やサンプリングコーナーが設置され、ワインの試飲コーナーも用意されています。

子ども向けには大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいといった縁日コーナーが展開され、家族連れや友人グループなど幅広い来場者の構成に対応した内容となっています。





夜間はトラック型ステージを舞台に、炎と光のパフォーマンス集団による出演者3名がファイヤーパフォーマンスを披露し、左右に火柱が上がる演出が会場を彩ります。

生ライブも予定されており、いずれも観覧は無料です。

約70店舗・200アイテム以上というグルメの規模に加え、ワイン試飲・ファイヤーパフォーマンス・縁日コーナーと複数の体験コンテンツが3日間にわたって展開されます。

大阪初開催となる今回は、扇町公園という都市部の広大な屋外空間が舞台となります。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭」への入場に料金はかかりますか？

A. 入場料に関する記載はプレスリリースにありません。

ステージ観覧は無料と案内されており、その他の詳細は公式Instagram（@zennikusai）に掲載されます。

Q. 「全肉祭」は大阪以外でも開催される予定ですか？

A. Gi-FACTORYはすでに和歌山・徳島・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など各地で「全肉祭」を開催しており、大阪は今回が第1回となります。

今後の開催地は公式Instagram（@zennikusai）で案内されます。

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