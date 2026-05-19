ローソン、「ハッピーパウダー」なしで“あの味”再現？ からあげクンにLチキほか人気商品5品から「ハッピーターン」味が登場
ローソンは19日、ハッピーターンの50周年を記念したコラボ商品5品を発売した。定番ホットスナック「からあげクン」や「Lチキ」などを、“ハッピーターンらしい”甘じょっぱい味わいで展開する。
【写真】ローソン×ハッピーターン、“甘じょっぱい”コラボ全商品一覧
近年のコンビニ業界では、有名菓子ブランドとのコラボ商品が定番化しているが、今回は“再現系フレーバー”を主軸に据えている点が特徴だ。ハッピーターンの代名詞ともいえる“甘じょっぱい中毒性”を、ホットスナックやパン、麺スナックなど異なるカテゴリーに横展開し、「知っている味なのに新しい」という体験につなげる狙いがうかがえる。
「ハッピーターン」は1976年に誕生した亀田製菓の代表的商品。「幸せ（ハッピー）が戻ってくる（ターン）」という願いを込めて名付けられ、2026年に発売50周年を迎えた。近年は“ハッピーパウダー”の中毒性や背徳感もSNS上でたびたび話題となり、世代を超えて認知されるロングセラーブランドとなっている。
今回発売されるのは、「からあげクン ハッピーターン味」（298円）、「Lチキ ハッピーターン味」（259円）、「Lから ハッピーターン味 4個」（298円）、「シュガートースト ハッピーターン味」（171円）、「ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 65g」（151円）の5商品。
中でも注目されそうなのが、「からあげクン ハッピーターン味」と「Lチキ ハッピーターン味」。からあげクン40周年、ハッピーターン50周年という“周年同士”のコラボでもあり、ローソンの看板ホットスナックと国民的米菓の組み合わせとして話題を呼びそうだ。
また、「Lチキ ハッピーターン味」は、あられ入りの衣で米菓らしい風味と食感を再現。「Lから ハッピーターン味 4個」は衣の配合を工夫し、独特の甘じょっぱさを表現した。「シュガートースト ハッピーターン味」はフランスパンに甘じょっぱいフィリングを絞って焼き上げ、「ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味」はオリジナルシーズニングで“あの味”を再現している。
なお、いずれの商品も亀田製菓監修のもと「ハッピーターン」の味わいを表現しているが、“ハッピーパウダー”自体は使用していない。“あの中毒性のある味”をパウダーなしでどう再現したのかも、今回のコラボの見どころのひとつとなりそうだ。
【写真】ローソン×ハッピーターン、“甘じょっぱい”コラボ全商品一覧
近年のコンビニ業界では、有名菓子ブランドとのコラボ商品が定番化しているが、今回は“再現系フレーバー”を主軸に据えている点が特徴だ。ハッピーターンの代名詞ともいえる“甘じょっぱい中毒性”を、ホットスナックやパン、麺スナックなど異なるカテゴリーに横展開し、「知っている味なのに新しい」という体験につなげる狙いがうかがえる。
今回発売されるのは、「からあげクン ハッピーターン味」（298円）、「Lチキ ハッピーターン味」（259円）、「Lから ハッピーターン味 4個」（298円）、「シュガートースト ハッピーターン味」（171円）、「ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 65g」（151円）の5商品。
中でも注目されそうなのが、「からあげクン ハッピーターン味」と「Lチキ ハッピーターン味」。からあげクン40周年、ハッピーターン50周年という“周年同士”のコラボでもあり、ローソンの看板ホットスナックと国民的米菓の組み合わせとして話題を呼びそうだ。
また、「Lチキ ハッピーターン味」は、あられ入りの衣で米菓らしい風味と食感を再現。「Lから ハッピーターン味 4個」は衣の配合を工夫し、独特の甘じょっぱさを表現した。「シュガートースト ハッピーターン味」はフランスパンに甘じょっぱいフィリングを絞って焼き上げ、「ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味」はオリジナルシーズニングで“あの味”を再現している。
なお、いずれの商品も亀田製菓監修のもと「ハッピーターン」の味わいを表現しているが、“ハッピーパウダー”自体は使用していない。“あの中毒性のある味”をパウダーなしでどう再現したのかも、今回のコラボの見どころのひとつとなりそうだ。